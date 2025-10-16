Alertan de la conducción de un camionero que septuplicó la tasa de alcoholemia por la A-2 en Soria . - SUBD. GOBIERNO SORIA

SORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un camionero a su paso por la A-2 en la provincia de Soria después de realizarle un control de alcoholemia tras recibir varias llamadas de otros conductores alertando de su conducción y comprobar que multiplicaba por siete la tasa permitida.

El hecho ocurrió a las 19.35 horas del día 7 de octubre cuando el Centro Operativo de la Agrupación de Tráfico (COTA) recibió varias llamadas sobre la circulación anómala de un vehículo articulado en A-2. El vehículo fue localizado en el kilómetro 174,000, término municipal de Arcos de Jalón (Soria), según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los agentes realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 1,19 y 1,12 miligramos por litro en aire espirado, cuando la tasa permitida es de 0,15 miligramos por litro, al ser un conductor profesional y circular con un vehículo de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial al haber superado la tasa de alcoholemia establecida, siendo inmovilizado el vehículo.

Las diligencias instruidas y la persona investigada son puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán (Soria). Este delito, recogido en el art. 379.2 del código penal, puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, junto con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.