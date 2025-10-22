Alexander Skarsgard, Mia Hansen-Love y Carolina Yuste, entre las figuras destacadas que estarán en la Seminci

VALLADOLID, 22 'EUROPA PRESS)

Alexander Skarsgard, Mia Hansen-Love, Bi Gan, Pietro Marcello, los hermanos Dardenne, Ildikó Enyedi, Romane Bohringer, Javier Cámara, Luis Tosar, David Trueba, Carolina Yuste e Isabel Coixet, entre los nombres destacados de una 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) que congregará en la capital a más de 120 cineastas e intérpretes.

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) celebrará su 70 edición con un programa repleto de encuentros con algunos de los nombres más destacados del panorama cinematográfico actual. Durante ocho días, la ciudad se convertirá en punto de encuentro para directores, actores y productores que presentarán sus últimas obras y compartirán sus últimos trabajos con el público y la prensa especializada.

CINEASTAS INTERNACIONALES

En el marco de la programación internacional, la 70 edición congregará a figuras como el cineasta de 'Dos Fiscales', Sergei Loznitsa; Pietro Marcello, de 'Duse'; los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, de 'Recién nacidas'; la directora húngara de 'Silent Friend', Ildikó Enyedi; y la francesa Mia Hansen-Love, que recibirá una de las Espiga de Honor.

Asimismo, desde Asia llegarán cineastas como Bi Gan, de 'Resurrection'; Abbas Fahdel, de 'Tales of the Wounded Land'; el dúo formado por Nicolas Graux y Truong Ming Quy, de 'Hair, Paper, Water...', y la debutante Shih-Ching Tsou, con la película 'La chica zurda'.

Además, el cine latinoamericano estará representado por el cineasta de 'El sendero azul', Gabriel Mascaro; Federico Veiroj, de 'Cara a cara'; Gastón Solnicki, de 'The Souffleur'; Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, de 'La noche está marchándose ya'; Joel Alfonso Vargas, de 'Mad Bills to Pay'; el cineasta de 'En el camino', de David Pablos, y Carlos Federico Atehortua, de 'Forenses'.

Por otro lado, la representación europea se completará con nombres como la también actriz Romane Bohringer, de 'Tell her I love her'; Maureen Fazendeiro, de 'Las estaciones'; Pedro Pinho, de 'La risa y la navaja'; Alexe Poukine, de 'Kika'; Kaspar Astrup Schröder, de 'Dear Tomorrow', según un comunicado de la organización recogido por Europa Press.

También estarán presentes el director de 'Memory', Vladlena Sandu; Damien Hauser, de 'Memory of Princess Mumbi'; Dane Komljen, de 'Desire Lines'; la cineasta de 'Nino', Pauline Loquès; Valery Carnoy, de 'Wild Foxes', Alexander Rodnyansky y Andriy Alferov, de 'Notes of a True Criminal', entre otros.

Completarán el elenco internacional el estadounidense Max Walker-Silverman, de 'Rebuilding' y la iraní Farnoosh Samadi, de 'Between Dreams and Hope'. También acudirán los cinco cortometrajistas nominados a los premios EFA.

CINEASTAS NACIONALES

Por otro lado, el cine español estará representado por una "amplia y diversa" selección de realizadores. Desde los que inauguran y cierran el festival, --Isabel Coixet, con 'Tres adioses', y David Trueba, con 'Siempre es invierno', hasta otros directores presentes en las diferentes secciones, como Fernando Franco, con 'Subsuelo' o Judith Colell, de 'Frontera'.

Asimismo, la nueva generación del cine español contará con la presencia del cineasta de 'Golpes', Rafael Cobos; Carlos Solano, de 'Leo & Lou', Carlos Saiz, con 'Lionel'; Ana Serret, con 'Apuntes para una ficción consentida; Pere Vilà Barceló, con 'Cuando un río se convierte en mar; o la directora de 'Forastera', Lucía Aleñar.

También se unen a esta lista, el cineasta de 'Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano, Alfonso Sánchez; Carolina Yuste y Afioco Gnecco, con 'Este cuerpo mío'; María Ruido, con 'La fábrica y el sexo'; Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco, 'Bella'; Rubén Seca, con 'Los Cangrejos', y Christian Dehugo, con 'Mi sueño cubano'

La Semana también reunirá a profesionales del ámbito televisivo como Diego San José y Elena Trapé, con 'Yakarta', o Santiago Tabernero, con 'Las gafas de Isabel Coixet'. A su vez, también estarán sobre la alfombra azul los productores de 'Magallanes', Albert Serra; 'Subsuelo', Guadalupe Balaguer; o de 'Tres adioses', Marisa Fernández Armenteros y Sandra Hermida, entre otros.

INTÉRPRETES

La capital vallisoletana también será el punto de reunión paraa actores internacionales como el sueco Alexander Skarsgard ('Pillion'), la actriz iraní Fereshteh Hosseini ('Between Dreams and Hope') y la coreógrafa cubana Lizt Alfonso ('Mi sueño cubano').

En la sección nacional, actores como Luis Callejo,--Espiga de Honor-- Luis Tosar, de 'Golpes'; Laia Marull y Álex Brendemühl, de 'Cuando un río se convierte en mar'; Lluís Homar, de 'Forastera'; Francesco Carril, de 'Tres adioses'; Miki Esparbé y Asier Etxeandia , de 'Frontera'; David Verdaguer y Amaia Salamanca, de 'Siempre es invierno'; Itzan Escamilla, Julia Martínez, Diego Garisa e Íñigo de la Iglesia, de 'Subsuelo', entre otros.

Además, estarán sobre la alfombra azul Ona Bagué y Biel Pato, protagonistas infantiles del film de Irene Iborra, así como Lionel Corral Bernal, Lionel Corral y Alicia Corral, de 'Lionel'. Completan el elenco nacional Maggie Civantos, Isak Férriz y Julia Sulleiro 'Leo & Lou'.

LOLITA FLORES

A esta lista se unen los artistas Lolita Flores, por 'Pendaripen'; Alaska y Mario Vaquerizo, por 'David Delfín. Muestra tu herida'; junto a los protagonistas de la serie 'Yakarta' Javier Cámara y Carla Quílez.

Además, participarán en diferentes galas y presentaciones la actriz Blanca Portillo, la cantora Esperanza Fernández y los músicos Niño de Elche y Alondra Bentley.