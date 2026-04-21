Alfonso Armada e Íñigo Domínguez advierten de que la "degradación" del lenguaje por políticos "compromete la democracia"

Los periodistas Íñigo Domínguez y Alfonso Armada, ganadores 'ex aequo' del Premio 'Miguel Delibes' de la APV 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas y escritores Alfonso Armada e Íñigo Domínguez han recibido este martes 'ex aequo' el XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que entrega la Asociación de la Prensa de Valladolid, han reivindicado el valor del lenguaje y han advertido de que la "falta de respeto" por la lengua de los políticos que "mienten como bellacos" termina por "perjudicar y comprometer a toda la democracia".

Los periodistas han recibido este galardón por los trabajos 'Poema de la fuerza y de la compasión' y 'Malditas palabras bien dichas', los cuales aparecieron publicados en la revista Frontera D el 30 de julio de 2025 y en el diario El País el 20 de septiembre de 2025, respectivamente.

En declaraciones a los medios antes de recibir el galardón en un gala que se ha celebrado en el Teatro Zorrilla de Valladolid, los periodistas han coincidido en expresar la "sorpresa y vértigo" que ha supuesto recibir este premio, al compararse con galardonados anteriores.

En este sentido, Domínguez ha destacado la figura de Miguel Delibes como referente personal y colectivo en la formación de periodistas y escritores, al tiempo que ha subrayado la importancia de "las palabras bien dichas" y de hablar con propiedad frente a la simplificación del lenguaje.

"El nombre del premio Miguel Delibes, para cualquiera que se dedique a este oficio, es muy importante, tanto como lector, como periodista o como escritor", ha reflexionado el escritor, un punto en el que ha asegurado que Delibes ha sido "muy importante" en su formación, por lo que ver su nombre en la misma frase que este escritor, aunque sea por esta casualidad del premio, le causa "una gran emoción".

"La degradación de una sociedad empieza con la degradación del lenguaje y tenemos ejemplos palmarios ahora en los dirigentes políticos que son los primeros en degradar el uso del lenguaje y en mentir, y esa falta de respeto por la lengua al final acaba perjudicando y comprometiendo a toda la democracia", ha apostillado.

Por su parte, Alfonso Armada ha agradecido al jurado el reconocimiento a un texto que se alejaba de los formatos habituales del premio y ha explicado que su obra premiada es un poema sobre Gaza que "mezcla periodismo, poesía, política y filosofía.

Además, el periodista ha reconocido que presentó el "sin mucha fe" de ser seleccionado y ha valorado especialmente compartir el premio con Íñigo Domínguez, con quien mantiene una relación de amistad.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, Fernando Sanz, ha destacado la trayectoria periodística de los galardonados en una edición en la que el jurado ha premiado la "valentía de llamar las cosas por su nombre".

Los premiados, ha sostenido, hablan de cuestiones como el genocidio, los sentimientos, el sufrimiento, de "cómo las palabras se pervierten y el lenguaje del maltonismo se impone". "Dentro de las limitaciones del galardón, que se centra en el buen uso de la lengua castellana en los medios de comunicación, es una apuesta muy especial", ha apostillado.

La gala de entrega del XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes ha reunido a decenas de personas en una cita que ha acogido un homenaje póstumo a Ramón García Domínguez (1943-2025), socio de la APV, periodista, dramaturgo y biógrafo de Miguel Delibes, el cual se ha realizado en colaboración con la Fundación Miguel Delibes que guarda la memoria de este escritor vallisoletano y cuenta con la aportación del material fotográfico de El Norte de Castilla.

La alumna de cuarto de Periodismo de la Universidad de Valladolid (UVa) María Aparicio ha sido la encargada de copresentar la gala junto al periodista Miguel Castañeda, mientras que alumnos del mismo curso de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) participarán en un encuentro con Íñigo Domínguez el miércoles.