La Fiscalía de Salamanca se opone al disfrute de Basterra de su primer permiso penitenciario

SALAMANCA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Salamanca ha mostrado su oposición a la concesión de su primer permiso penitenciario a Alfonso Basterra, quien fue condenado en septiembre de 2013 a un total de 18 años de prisión por el asesinato de su hija, Asunta.

La oposición de la acusación pública ya ha sido comunicada a la Audiencia de Salamanca, órgano que tiene ahora la última palabra a la hora de decidir si estima tal postura o bien se decanta por otorgar al penado su primer permiso, después de que hace unos días el juez de vigilancia penitenciaria se inclinara a favor de la petición de la defensa de Basterra, frenta a la negativa por parte de la Junta de Tratamiento del penal de Topas, según han confirmado a Europa Press el propio fiscal jefe, Juan José Pereña.

En su fundamentación jurídica, la acusación pública precisa que la negativa del permiso por parte de la Junta de Tratamiento Penitenciario de Topas contó con ocho votos de sus integrantes, frente a uno que sí apoyaba la concesión, y que cuando el auto del juez de vigilancia penitenciaria es contrario a dicho órgano, la Ley General Penitenciaria exige de una motivación reforzada, algo que, a juicio de la Fiscalía de Salamanca, no se ha producido en este caso.

Pero además, Pereña motiva igualmente su rechazo a este permiso por la gravedad del delito por el que Basterra fue condenado y porque aún le queda una parte importante de la condena por cumplir--el cumplimiento de las 3/4 partes se sitúa en marzo de 2017 y el total en septiembre de 2031--, y aunque para la concesión de permisos ordinarios no supone una exigencia insalvable, "sí constituye una indicación esencial de evolución".

El rechazo de la Fiscalía salmantina a la posibilidad de que el penado disfrute de su primer permiso obdece además a que el solicitante del mismo mantiene una "negación absoluta" de los hechos por los que fue condenado y una "falta de asunción de responsabilidades", tal y como refiere la psicóloga del centro penitenciario.

Será ahora la Audiencia Provincial de Salamanca la que resuelva el recurso de la acusación pública y la petición de Basterra, quien fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a 18 años de prisión por el asesinato en septiembre de 2013 de su hija Asunta, de 12 años, cuyo cadáver apareció en una pista forestal de Teo. Fue encarcelado en el centro de Teixeiro (A Coruña), si bien pidió el traslado a la cárcel de Topas, en Salamanca, donde permanece interno desde febrero de 2025.

El cambio se produjo a petición del propio Basterra después de ser autorizada por la Junta de Tratamiento del penal y la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

A la misma pena fue condenada la madre de la menor, Rosario Porto, que se quitó la vida en la prisión de Brieva, en noviembre de 2020. Las condenas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia primero y, posteriormente, por el Tribunal Supremo.

UNA NOVELA

Hace unas semanas, trascendió la publicación de la primera novela de Basterra, titulada 'Cito', de la mano de Ediciones Vitruvio, y que dedica a la niña.

La novela fue escrita por Basterra desde la prisión de Teixeiro, y en ella se cuenta "una historia de amor y desamor", a través de un médico de un pueblo situado en Castilla y León, ambientada en el rural en los años 40, "pero con una visión mágica".

La editorial también ha informado de que Basterra "continúa escribiendo una segunda parte, y dejando que la literatura le ayude en su día a día".