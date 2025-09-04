La Alhóndiga de Segovia acoge la muestra 'U-Manos', del fotógrafo José Luis Haces, basado en experiencias de la pandemia

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (izda) con el fotógrafo José Luis Haces en la inauguración de 'U-Manos' en Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio cultural La Alhóndiga-Centro Segoviano de fotografía ha inaugurado el proyecto 'U-Manos', del fotógrafo José Luis Haces, basado en la colección de imágenes realizadas tas la pandemia, en colaboración con el área de Expresión Plástica de la Facultad de Educación de Segovia.

La exposición propone un retrato colectivo a través de las manos, con imágenes captan manos en distintas posturas: sostienen, empujan, se cruzan, acarician, descubren u ocultan.

"Al acercarnos a esta parte del cuerpo descubrimos cuánto cuentan de nosotros y cómo, con gestos mínimos y aparentemente insignificantes, las manos con capaces de comunicar mensajes de alto calado", ha señalado el autor durante la presentación.

'U-Manos' es fruto de la colaboración entre José Luis Haces y el área de Expresión Plástica de la Facultad de Educación de Segovia durante los años 2022 y 2023.

Tras la pandemia, Haces se planteó mostrar lo que más se echó de menos en aquellos meses: ver los labios, los rostros completos y tener contacto humano. Así surgió la idea de fotografiar las expresiones y relaciones humanas a través de las manos, parte del cuerpo que sirvió en aquella época para expresar sentimientos.

"Quisimos crear un retrato colectivo, reunir a las personas que forman parte del Campus María Zambrano: quienes aprenden y enseñan, quienes hacen que el campus funcione y quienes lo mantienen limpio, todos los que construyen un lugar de encuentro y convivencia", ha recordado el fotógrafo que, durante varias semanas, buscó a sus modelos espontáneamente, encontrando la inspiración en las tareas cotidianas del campus.

CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha acompañado a José Luis Haces en la presentación y ha destacado la capacidad de observación del autor, para crear esta colección de imágenes.

La exposición 'U-Manos' estará abierta durante septiembre, junto a la ya presentada 'Letras por la libertad' (con fotografías de Walter Reuter), en un contraste de visión sobre las opciones expresivas de la fotografía como arte.

"Los visitantes encontrarán en las distintas sensibilidades que se presentan una extraordinaria muestra del horizonte creativo de esta disciplina", ha asegurado Monroy.

'U-Manos' se puede visitar hasta el 28 de septiembre en el horario habitual de la Alhóndiga: miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas y sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

José Luis Haces es un fotógrafo mexicano residente en Segovia. Ha participado en la organización de numerosas actividades fotográficas -exposiciones, encuentros, talleres, conferencias- y es autor del fotolibro 'Todavía lo tenemos todo', obra sobre la historia y la actualidad del Canal de Castilla. Es el responsable de la Asociación Fotográfica Segoviana, desde donde impulsa la fotografía como herramienta de expresión colectiva y social.