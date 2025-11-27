Alicia Gallego encabezará la lista de UPL a las elecciones autonómicas de 2026

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego (centro), en el consejo general del partido que ha refrendado su designación como cabeza de lista para las elecciones autonómicas. - UPL

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha refrendado por unanimidad la designación de Alicia Gallego, secretaria general de la formación leonesista desde junio de 2025, como cabeza de lista para las elecciones autonómicas del próximo año.

Gallego liderará una candidatura que buscará seguir creciendo después de los "históricos" resultados vividos en el año 2022, donde la formación leonesista triplicó su representación.

Jurista de formación, Gallego constituye uno de los "símbolos y claves" del avance y reafirmación de la formación leonesista y se convertirá, de esta manera, en la primera mujer candidata de UPL a las Cortes autonómicas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

"Es un orgullo contar con la confianza de mi partido", ha destacado la líder leonesista, de cara a afrontar los comicios de 2026, que deben ser "el afianzamiento" de un proyecto político definido con unas señas de identidad que persiguen el cambio del marco territorial.

En este sentido, ha incidido en que la región leonesa sufre un "profundo desequilibrio" territorial fruto de las "erráticas políticas desiguales" de un PP que acumula cuatro décadas al frente de la Junta de Castilla y León.

Alicia Gallego es la actual secretaria general de UPL desde el pasado mes de junio, en sustitución de Luis Mariano Santos, y ha sido procuradora de la formación leonesista en la legislatura que está a punto de concluir en las Cortes de Castilla y León.

Además, desde junio de 2015 es la regidora de Santa María del Páramo, un municipio en el que ha logrado la mayoría absoluta en los comicios de 2019 y 2023.