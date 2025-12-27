'Alimentos De Valladolid' Cierra El Año Con 2.050 Productos Inscritos Y 552 Empresas Y Entidades Adheridas - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Alimentos de Valladolid' cierra el año con una "sólida implantación" en el tejido productivo al haber alcanzado los 2.050 productos registrados y un total de 552 empresas y entidades adheridas.

Precisamente, la marca de garantía se encamina hacia la celebración de su décimo aniversario en 2026 consolidada como la "principal seña de identidad geográfica y distintivo de calidad de la producción agroalimentaria vallisoletana", han destacado fuentes de la Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El desglose sectorial confirma el carácter transversal de la marca con 261 productores, 157 establecimientos de hostelería, 109 comercios minoristas, seis empresas de distribución y 19 entidades vinculadas al sector.

A lo largo del año, 'Alimentos de Valladolid' ha desarrollado un intenso calendario de acciones de promoción y fomento del consumo. El ejercicio se inició con una destacada presencia en la concentración motera internacional Pingüinos, con degustaciones y sorteos de experiencias vinculadas a la Milla de Oro del Vino.

Durante este año, la marca reforzó su proyección nacional e internacional con su participación en ferias de referencia como FITUR, MITM Europe y el Fórum Gastronómico, además de la obtención del Premio Verema 2024 como mejor Institución de Promoción del Vino.

Paralelamente, se dio continuidad al programa de formación 'a la carta' para las empresas adheridas y a las acciones de promoción sectorial.

La estrategia institucional se centró en la promoción de los productos locales a través de eventos de gran repercusión, como el Concurso Nacional e Internacional de Pinchos y Tapas, así como en la presencia en ferias de primer nivel como Salamaq y el Salón Gourmets.

EVENTOS ESPECÍFICOS

Asimismo, se reforzó la visibilidad de sectores concretos mediante eventos específicos como la Feria de Alimentos de Valladolid, Mercado de Navidad y Salón del Vino, Vallaqueso, Salón de la Miel, Tapas X Comarcas, Dulcería y el Concurso de Tartas de Queso, poniendo especial énfasis en la promoción del queso, los dulces y las tapas de la provincia.

El impacto de estas iniciativas se refleja en la afluencia registrada en los principales eventos organizados por la Institución Provincial.

La V Feria de Alimentos, celebrada en marzo, contabilizó 7.400 visitas, mientras que el V Mercado de Navidad y el Salón del Vino reunieron a 11.320 personas.

La III Feria de Dulcería cerró con 6.032 asistentes, el II Salón de la Miel alcanzó las 3.176 visitas y la feria de quesos 'Vallaqueso' registró 7.458 personas interesadas en la producción quesera local.

La Diputación de Valladolid ha trabajado por el posicionamiento de Alimentos de Valladolid a nivel nacional e internacional, al tiempo que ha seguido incrementando la participación y visibilidad de los comercios minoristas, establecimientos de restauración y empresas de distribución, lo que ha favorecido la generación de nuevas oportunidades de negocio para las empresas adheridas.

Para ello, la institución ha impulsado campañas de promoción conjunta con APEHVA para la hostelería, con la Asociación de Hoteles de Valladolid y con FECOSVA para el comercio minorista, incluyendo acciones como el sorteo de 600 lotes de productos de la marca, mediante la entrega directa de participaciones por compras superiores a 20 euros.

Asimismo, se han reforzado acciones de colaboración con Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y Marcas de Garantía de la provincia y las Rutas del Vino. Alimentos de Valladolid cierra el año aumentando su presencia en eventos nacionales e internacionales como Fórum Gastronómico, FINE, Fenavín, World Padel Tour, Sur Wine & Gourmet Málaga y el Congreso de Cadena Agroalimentaria.

Por último, cabe destacar las acciones de patrocinio de clubes deportivos de élite, así como la presentación de diversas guías gastronómicas, entre ellas la del cocido y la de turismo agroalimentario, con el objetivo de seguir posicionando la marca como sinónimo de excelencia, calidad y compromiso con el territorio.