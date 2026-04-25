Alimentos de Valladolid y la Milla de Oro del Vino promocionan la provincia en el GP de España de Motociclismo de Jerez - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alimentos de Valladolid y la Milla de Oro del Vino promocionan por tercer año consecutivo los productos de la provincia en el marco de la celebración del Gran Premio de motociclismo que se disputa este fin de semana en Jerez de la Frontera en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El GP de Jerez congrega cada año a más de 200.000 personas durante los días de celebración de la prueba, de las que 100.000 asisten a la jornada final de competición que se celebrará el próximo domingo.

Alimentos de Valladolid será, por tercera vez, patrocinador de la Fanzone Vip Village durante todos los días de competición, y serán varios los productores que estén presentes ofreciendo sus productos en una de las zonas más emblemáticas del Circuito Ángel Nieto de Jerez.

Además de la publicidad en los diferentes soportes oficiales de la prueba (redes sociales, pantallas de video, corners publicitarios, marcaje de ropa del staff, soportes publicitarios de gran tamaño, etc.), se ofrecerán productos en el catering VIP Village de empresas de la marca Alimentos de Valladolid.

En concreto serán siete las empresas que participen en esta acción promocional: El Pescador de Villagarcía, Bodegas Ébano, Bodegas Yllera, Quesería La Cruz del Pobre, Pescaderías La Alondra, Grupo Puerta Grande y Bodegas Sinforiano.

La participación se completa con la puesta en marcha de diferentes activaciones que incluirán experiencias enoturísticas vinculadas a la Milla de Oro del Vino, así como acciones asociadas a la marca Alimentos de Valladolid, orientadas a dinamizar el espacio y generar interacción con el público, según han detallado fuentes de la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid apuesta por la promoción del producto local y el desarrollo del enoturismo, con el posicionamiento de la provincia en escenarios de "gran impacto y proyección".