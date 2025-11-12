Almanza recibe dos nuevas familias del Programa Repuebla de la Diputación de León, que suma ya más de 30 personas

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez (tercero por la izquierda), da la bienvenida a las dos nuevas familias acogidas al programa Repuebla junto al alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez (centro). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa Repuebla León Sostenible de la Diputación Provincial ha permitido que el municipio de Almanza reciba a dos nuevas familias con siete integrantes, por lo que ya son más de 30 personas las que se han asentado en el medio rural leonés desde el pasado mes de julio gracias a esta iniciativa.

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, ha dado la bienvenida a las dos nuevas familias acogidas al programa junto al alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez. "Son dos familias que ya están viviendo en el municipio, con sus hijas e hijo escolarizados en Almanza, lo que permite que esta iniciativa de la Diputación de León tenga verdadero éxito, porque son siete personas más que forman parte de nuestra provincia", ha explicado el representante de la institución provincial.

La primera de las unidades familiares acogidas al programa Repuebla es la formada por Diego, Abigail y su hijo Valentino. Son originarios de Argentina, pero vivían en un municipio de Mallorca desde hace nueve meses. Diego trabaja en Seprolesa y cuenta con experiencia como conductor de maquinaría, mientras que Abigail está estudiando opciones de trabajo.

La otra familia está compuesta por Franco, Eliana y sus dos hijas, Agustina y Luciana, de 15 y 11 años. También son originarios de Argentina, llevaban tiempo viviendo en Almería y el marido, Franco, también se encuentra trabajando actualmente en Seprolesa, mientras que Eliana está valorando las opciones laborales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Javier Santiago Vélez ha agradecido la colaboración con la Diputación de León para iniciar este proyecto y ha subrayado que el principal problema es "encontrar vivienda", al tiempo que ha señalado que cuantas más casas se puedan ofrecer, más familias llegarán. "Estamos encantados con quienes han venido", ha apostillado.

Por su parte, el diputado ha manifestado que con la llegada de estas dos familias se confirma que el programa "está funcionando" y cumple las expectativas para evitar que descienda el número de habitantes en los pequeños municipios, incluso conseguir que se incremente.

ACOGIDA Y OPORTUNIDADES

Las dos familias han coincidido en destacar la acogida y las oportunidades que han encontrado en Almanza. Abigail ha explicado que su familia decidió "rehacer su vida en un pueblo", donde ha encontrado "más estabilidad, seguridad y calidad humana". Por su parte, Eliana ha remarcado que su familia buscaba "algo más tranquilo" y en Almanza lo ha encontrado.

Francisco Javier Álvarez ha apuntado que es necesario que haya vecinos que quieran alquilar viviendas para que más personas puedan instalarse en la provincia, logrando así incrementar el número de habitantes. La provincia de León ha ganado 642 habitantes en el último año, gracias en parte a las ocho familias que desde el verano se han trasladado a los pueblos.

En este sentido, ha recordado que el programa Repuebla, gestionado por Proyecto Arraigo, cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y desde que se produjo la primera recepción el pasado día 3 de julio en Vega de Valcarce, ha atraído a más de 30 personas de ocho familias en Ciñera, Igüeña, Corullón, Villablino, Fresno de la Vega y Almanza.

El interés por participar en el programa continúa creciendo, con más de 3.300 personas que han mostrado su disposición a mudarse a pueblos de la provincia y casi 50 familias, más de 100 personas, en proceso de valoración para su arraigo en más de 160 municipios interesados en adherirse.