Almeida critica el "control del odio" de Sánchez y garantiza que el domingo se responderá a "su Hodio" con votos

ÁVILA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su intención de ejercer un "control del odio" en las redes sociales mediante una herramienta denominada 'Hodio' y ha aseverado que este domingo, en las elecciones autonómicas de Castilla y León se responderá a su "odio, mentiras y confrontación" con unas urnas llenas de votos.

Así lo ha señalado este miércoles durante un acto electoral celebrado en Ávila, y en el que el regidor madrileño ha estado acompañado por el presidente del PP de Ávila, Carlos García; la cabeza de lista del PP de Ávila a las Cortes, Cristina Sanchidrián.

Martínez-Almeida ha respondido al anuncio realizado este miércoles por el presidente del Ejecutivo socialista y ha subrayado al respecto que el domingo el electorado del Partido Popular responderá con "votos" en las urnas ante lo que considera una estrategia de "muros y confrontación".

"Nosotros podemos pensar diferente pero convivir juntos. Y eso es lo que hizo Adolfo Suárez en su momento", ha contrapuesto el alcalde 'popular', que ha reivindicado la "buena política" y la capacidad de convivencia frente a la actitud del jefe del Ejecutivo. "Nosotros no estamos por el odio", ha enfatizado el político 'popular', que ha subrayado que la respuesta a su gestión debe ser "la democracia".

En su intervención, el dirigente madrileño ha insistido en que los españoles son "mucho más fuertes que Sánchez" y ha recordado que el presidente no cuenta con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. "Él no tiene votos, no los tuvo en las elecciones generales donde perdió las elecciones y no los tiene en el Parlamento y por eso no gobierna o gobierna al margen del Parlamento", ha afirmado Almeida, quien ha pedido enviar un mensaje claro desde Castilla y León para recordarle que "no va a ser eterno".

REIVINDICACIONES PARA ÁVILA Y CASTILLA Y LEÓN

El alcalde también ha tenido palabras para el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a quien ha reprochado su falta de firmeza ante Moncloa. Almeida ha instado al aspirante socialista a "plantarse delante de Sánchez" para rechazar el actual sistema de financiación.

"No es candidato del PSOE para Castilla y León mientras el sistema de financiación injusto, arbitrario y que perjudica a Castilla y León sea una propuesta del Gobierno de Sánchez", ha sentenciado tras pedirle que no "engañe" a los ciudadanos.

EL GOBIERNO "QUIERE TORPEDEAR CASTILLA Y LEÓN"

En clave local, Almeida ha defendido que proyectos como la conexión de Ávila con Valladolid por autovía o la bonificación de peajes para residentes serían una realidad si no hubiera un Gobierno de España que quisiera "torpedear" a la región.

En opinión del regidor de la capital de España, sería posible la bonificación de los peajes a los empadronados recurrentes de Castilla y León, porque es de justicia, porque utilizan esos peajes para poder trabajar", ha mantenido el regidor madrileño, en referencia a una reivindicación del PP abulense.

Respecto al desarrollo de la campaña electoral, Martínez-Almeida ha celebrado la victoria del candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, en el reciente debate televisivo. El alcalde ha utilizado una referencia futbolística al equipo del que es aficionado, el Atlético de Madrid, para ilustrar la superioridad de su compañero de partido: "Ayer hubo el debate. Alfonso Fernández Mañueco ganó el debate por más diferencia que el Atleti", ha afirmado en referencia al encuentro de Champions League del equipo madrileño, que se impuso por cinco goles a dos al Tottenham Hotspur inglés.

El alcalde de Madrid ha hecho un llamamiento a concentrar el voto en Mañueco como la única opción para un "gobierno fuerte y estable" que no dependa de directrices de Madrid. Tras citar a un histórico atlético como el desaparecido exseleccionador nacional Luis Aragonés, ha concluido que el objetivo para el próximo domingo no es otro que "ganar, ganar, ganar y después volver a ganar" para asegurar un futuro de "certezas" y esperanza en Castilla y León.

MAÑUECO, "EL ÚNICO QUE PUEDE SER PRESIDENTE"

Por ello, ha negado que en Castilla y León Vox vaya a "decidir", algo que entiende que ya se ha visto en Extremadura y Aragón. "No han decidido ni en Aragón ni en Extremadura y tampoco, en su caso, decidirán desde Madrid el futuro de Castilla y León", ha enfatizado.

"En esta tierra merecéis que los que voten tengan la capacidad de decidir, que los que vosotros habéis elegido con vuestro voto en las urnas sean los que tengan la capacidad de tomar la decisión", ha reflexionado Martínez-Almeida, que ha recalcado que "el único que puede ser presidente aquí" es Alfonso Fernández Mañueco.