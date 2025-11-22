Alrededor de medio centenar de personas se concentra en Valladolid por la dignificación de las educadoras infantiles

Concentración en Valladolid por la dignificación de las educadoras infantiles - COMISIONES OBRERAS

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas se ha concentrado este sábado en la Plaza Zorrilla de Valladolid para exigir la dignificación de las educadoras infantiles del sector de cero a tres años y criticar el "incumplimiento sistemático" de la legislación por parte la Junta con la "creación de unidades mixtas en centros ya completos".

La concentración, convocada por CCOO junto a la Federación de Enseñanza de Castilla y León, ha tenido lugar a las 12.30 horas de este sábado en el centro de la capital vallisoletana para mostrar su rechazo ante el "olvido por parte de las administraciones" del ciclo educativo de cero a tres años.

La portavoz sindical de CCOO, Gemma Arranz, ha subrayado la necesidad que tienen las escuelas infantiles de "unos ratios menos elevados como sucede tanto en primaria y secundaria".

En este sentido, ha destacado la "urgencia" por obtener "un mayor apoyo en las aulas, incluso con pareja educativo ya que los escolares de cero a tres años tienen mayores necesidades de ayuda".

Los asistentes han portado pancartas con frases como '¡Menos ratios, mejores condiciones!' o '¡Abandono y violencia institucional!', además de llevar carteles en forma de ataúd en referencia "al abandono de la educación de los niños de cero a tres años".

Por su parte, el responsable de enseñanza privada de la Federación de Enseñanza de Castilla y León, Iván Pastrián, ha remarcado que con el apoyo a la concentración el objetivo es criticar las prácticas que hace la Junta con el primer ciclo de educación infantil.

Asimismo, Pastrián ha explicado que el gobierno autonómico realiza "incumplimiento sistemático de su legislación con la creación de unidades mixtas en centros ya completos ya que la legislación establece que no se pueden crear esas unidades si el centro está completo".

A su vez, el responsable ha señalado que la Administración autonómica, "al haber introducido la gratuidad para economizar", lo que consigue es autorizar la apertura de unidades con centros completos, lo que lleva a esa sobrecarga a las trabajadoras que trabajan en ellas".

Por otro lado, Pastrián ha lamentado la "discriminación salarial que hay en función de la financiación", en tanto en cuanto las escuelas municipales de gestión privada financiadas por ayuntamientos tienen unas "ondiciones salariales mejores que las escuelas privadas financiadas por la Junta".

A este respecto, ha resaltado que la organización tiene como objetivo "poner solución a la discriminación ya que ambas empresas reciben fondos públicos y realizan trabajo financiado con este".