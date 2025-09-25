Los alumnos del bachillerato internacional de la Comunidad comparten "inquietudes" en un encuentro en Soria

SORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del bachillerato internacional de Castilla y León han compartido este jueves sus inquietudes en el Instituto de Educación Secundaria Castilla de Soria en el I Encuentro de Bachillerato Internacional de Centros Públicos de Castilla y León.

El director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis-Domingo González, junto al responsable de colegios en La Haya, Antonio Muñoz, han presentado esta jornada en la que han participado los alumnos del centro soriano, además de los centros de León, Palencia, Burgos y Ávila.

Antonio Muñoz ha destacado la dimensión de este bachillerato internación con más de 6.000 colegios en todo el mundo, con 20.000 alumnos en 160 países donde lo estudian desde que se comenzó a impartir, en los años 60. En España se ha pasado en pocos años de cien a 260 centros que ofrecen alguno de los cuatro programas del bachillerato internacional. Entre los 260 centros de España, hay 60 bachilleratos que se imparten en centros públicos, cinco de ellos en Castilla y León.

"El bachillerato internacional promueve el desarrollo de habilidades que permita incorporarse al mundo laboral, desenvolverse en la vida cotidiana a alumnos con pensamiento crítico, y que sean capaces de aportar a la sociedad con actitud crítica para crear un mundo mejor y más pacífico, con curiosidad e importante visión social", ha señalado Muñoz.

Así, en el caso del IES Castilla, donde se cursa desde 2001/2002, los alumnos salen con las dos titulaciones, ya que a la vez si titulan en el bachillerato nacional. Uno de los requisitos para acceder es tener un 7 de media en la ESO y el contenido de los cursos pasa por mayor indagación en contenidos y resultados. En este centro hay 25 plazas en primero y otras 25 en segundo y ha recibido alumnos de fuera de Castilla y León

EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

El director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis-Domingo González, ha apuntado que antes la vida era el aprendizaje "de la lectura y el cálculo", pero en el siglo XXI esas competencias se han multiplicado "con el mundo digital y el aspecto internacional" por lo que es importante que se implante en la "escuela". "La escuela que prepara para la vida también tiene que hacerlo para este escenario internacional", ha manifestado.