Alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO de CyL realizarán el 27, 28 y 29 de abril la prueba de diagnóstico

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de 4º de Educación Primaria y 2º de a Educación Secundaria Obligatoria (ESO) realizarán la evaluación de diagnóstico los días 27, 28 y 29 de este mes en todos los centros docentes de Castilla y León.

Esta prueba evaluará la competencia en comunicación lingüística en español, la competencia en comunicación lingüística en lengua inglesa y la competencia matemática.

En concreto, se realizarán dos cuadernillos, uno para cada una de las siguientes destrezas: comprensión oral y escrita y expresión escrita en comunicación lingüística en español.

La misma prueba se extenderá a inglés, mientras que en competencia matemática se realizará una única prueba dividida en dos cuadernillos, tal y como recoge el portal Educacyl consultado por Europa Press.

Las pruebas se realizarán según el marco de las evaluaciones de diagnóstico elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en colaboración con las autonomías. Además las familias de cuarto de Primaria realizarán un cuestionario de contexto en papel y el alumnado de segundo de ESO un cuestionario de contexto online. Los cuestionarios de contexto de familias serán recogidos por los centros y enviados por el equipo directivo.

PRUEBAS ADAPTADAS

Por otra parte, según refleja el portal Educacyl, cuando un estudiante necesite una prueba adaptada al nivel de competencia curricular por tener dos o más años de desfase curricular o desconocimiento de la lengua castellana, el profesorado designado por el director o titular del centro, en su caso, con la colaboración y apoyo de otros especialistas que habitualmente prestan atención educativa al alumno, elaborarán las pruebas de evaluación de acuerdo al informe de adaptación curricular disponible en el centro, así como un informe individualizado con los resultados de la prueba, de acuerdo al modelo de Primaria o al modelo de ESO según la etapa educativa en la que esté matriculado.

Los centros de primaria y secundaria que así lo hayan solicitado recibirán pruebas para alumnado con necesidades educativas específiccas, que se podrán grabar en EVDE. La Consejería de Educación generará informes para todo el alumnado cuyas pruebas se graben en EVDE.