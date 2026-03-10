Álvarez de Toledo define a Mañueco como "autoridad sobria" y cree que Vox se ha convertido en "minoría de bloqueo"

SALAMANCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha definido al presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como "autoridad sobria", al tiempo que lamenta que Vox se haya convertido en "una minoría de bloqueo".

En un encuentro con afiliados en Salamanca, la 'popular' considera que el todavía presidente de la Junta es la "eficacia como ética pública", la "serenidad, la solvencia y la seguridad", ha abundado durante su intervención.

"Y la seguridad en estos momentos es muy importante. Son momentos de gran convulsión e incertidumbre, de gran desorden, de gran caos. La política está convertida en un ruido ensordecedor y Alfonso, de pronto, es como un remanso de paz de tranquilidad, de seguridad, de certeza", ha subrayado para aplaudir el lema de campaña de los 'populares' --Aquí certezas-- que considera está "excelentemente puesto y es una garantía".

La portavoz adjunta ha llegado a Salamanca con un "mensaje de esperanza en España", para apelar a la "responsabilidad" del ciudadano en un momento que considera "histórico y crucial" para el país. "Estamos en un momento crítico para España, yo sé que esta frase se repite cada elección que viene, pero quienes venimos siguiendo este proceso desde hace muchos años de degradación española, de decadencia y de división, sabemos que estamos en el momento crucial en esta legislatura", ha argumentado.

Una decadencia a la que ha puesto nombre, Pedro Sánchez, al denunciar que el "sanchismo" es "chulería, oportunismo, mentira" y tiene como objetivo "liquidar la alternancia democrática en España" a costa del "sistema de convivencia". "Y por tanto el sanchismo es además una forma de pesimismo porque abona una vieja idea muy instalada en la historia de España de que, en el fondo, España está condenada a repetir sus fracasos", ha ahondado.

Algo ante lo que se ha revelado Álvarez de Toledo al rechazar que el país esté condenado "a la decadencia, a la división, a la degradación". "España va a ser lo que cada uno de nosotros decida que sea y para eso hace falta un proyecto político fuerte, claro, con convicción, con coraje que frene este proceso, que lo revierta y que inicie una etapa de reconstitución española", ha defendido.

Una "reconstitución" que, a su juicio, debe hacerse en "tres frentes". "Rearmar al Estado, hacerlo fuerte, pero ligero, ágil, atlético. Que regenere profundamente nuestra democracia y que vuelva a unir a nuestra nación. Y en esa tarea que tenemos por delante y de la que estas elecciones también forman parte es muy importante lo que hagáis vosotros en Castilla y León", ha señalado.

En este contexto ha alertado de dejarse llevar, por lo que ha definido, como la "pura moda de los sentimientos, de las vísceras, de las pasiones" en la que encuadra a Vox. "La frustración puede llevar a tomar decisiones drásticas y absurdas. Siempre digo que en la manera de entender el mundo de Vox subyace un profundo pesimismo y dan al Estado por fracasado, a la Constitución por agotada y a los españoles por enfrentados. Y eso es un pesimismo rupturista que da la razón a los profetas del fracaso. Nosotros decimos no", ha razonado.

La 'popular' se ha mostrado convencida de que se puede conseguir "la mejor España" pero para ello se necesita un PP "fuerte", "una mayoría fuerte" para concluir que Vox se ha convertido "en una minoría de bloqueo".

"Está bloqueando en Extremadura... se equivocan. Nosotros queremos derrotar a Sánchez y reformar a España. Queremos derrotar a la izquierda y hacer avanzar Castilla y León. Para eso necesitamos fortaleza, estabilidad y un gobierno para ponernos a trabajar al día siguiente. No empezar a mirarnos un partido y el otro, que es un tira y afloja absurdo. Hay que poner los intereses de España y, en este caso, de los castellanos y leoneses por delante de todo. Y lo vamos a conseguir seguro", ha finalizado.