Álvarez (UGT) afirma que el PP "no se merece ganar en Castilla y León" y "necesita un escarmiento"

SEGOVIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS)

El secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "el PP no se merece ganar en Castilla y León" en las próximas elecciones del 13 de febrero y ha asegurado que "necesita un escarmiento".

Álvarez, que ha participado en Segovia en una asamblea con delegados para explicar la reforma laboral, ha pedido a los trabajadores y a las fuerzas políticas que "si es posible, se hable de Castila y León" y que sea "con rigor".

"El PP no se merece ganar en Castilla y León, hay un desprecio absoluto hacia los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, hay un desprecio absoluto hacia el trabajador temporal, han sido incapaces de dar un paso adelante y por un rato dejar de politiquear y arrimar el hombro para solventar el problema mas grave que tiene el mundo del trabajo de España que es la precariedad", ha afirmado Álvarez.

El secretario general de UGT cree que "necesitan un escarmiento la extrema derecha y la derecha extrema en Castilla y León" y, en esta línea, ha asegurado que es necesario que en las elecciones del domingo se ponga "cordura", "sensatez", y ha apuntado la "gran oportunidad" que tienen los castellanoleoneses.

En este contexto, se ha referido a las políticas que ofrece el PP de Alfonso Fernández Mañueco y ha criticado que "sacan pecho" de que el Informe PISA dice que la Comunidad de Castilla y León es la que mejores resultados tiene de España y "es verdad", pero "por que no dicen a continuación que los docentes de Castilla y León son los peores pagados de España".

Por otro lado, ha censurado la "no existencia" de bomberos forestales en todas las estaciones del año cuando "la crisis climática es permanente, ya no hay temporadas fijas".

"Por no hablar de los servicios sanitarios, esos son elementos para hablar, y eso no se hace bajando los impuestos, no se pueden bajar los impuestos y dar buenos servicios y eso lo sabe cualquiera que haya administrado su casa, por lo que sería bueno que se planteen estos temas y cuáles han de ser las soluciones", ha zanjado.