Arranca en Sevilla la exposición de pasos de Semana Santa en miniatura con más de un centenar de "pasos emblemáticos"

La Obra Social San Juan de Dios de Sevilla ha anunciado este lunes, 23 de febrero, que ha puesto en marcha para esta próxima Semana Santa la exposición de pasos en miniatura en la capilla de la Residencia San Juan de Dios ubicada en la Plaza del Salvador, una muestra que "permite revivir la esencia de la Semana Santa sevillana a través de representaciones en miniatura de hasta un centenar de sus pasos más emblemáticos", obra de Jesús Jara Cordero de la Asociación de Artes Cofrades Andaluzas, artista reconocido de la miniatura cofradiera con creaciones de hermandades de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá.

Según ha informado la Obra Social San Juan de Dios en una nota de prensa, durante la visita, además de la exposición, se puede admirar el retablo central de la iglesia y su imaginería, con importantes autorías a Juan de Mesa, así como el patio interior de las columnas y su monumental parra cuando está abierto al público.

"Esta exposición no solo es una oportunidad para revivir la Semana Santa a través del arte en miniatura, sino también para contribuir a una causa solidaria. La organización cuenta con el apoyo de voluntarios que garantizan la atención a los visitantes y la correcta conservación de la muestra", ha apostillado la organización de la cita.

La exposición está abierta al público desde este lunes 23 de marzo, de lunes a sábado en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, hasta el viernes 27 de marzo, inclusive.

Asimismo, cabe destacar que la Fundación Cajasol acoge la representación teatral 'La Pasión de Cristo', una obra dividida en doce escenas que relatan de forma emotiva los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret. Con una puesta en escena cuidada y cercana, el montaje recorre algunos de los pasajes más destacados del Evangelio.

La cita tendrá lugar el 28 de febrero a las 20,00 horas en el Teatro Cajasol. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas de la Fundación y a través de su página web.

La recaudación se destinará también a la Obra Social San Juan de Dios de Sevilla, con el objetivo de seguir apoyando a las personas más vulnerables. Solo en 2024, esta entidad ha atendido a más de 4.000 personas y ha llevado a cabo más de 80.000 intervenciones sociales, gracias al compromiso de más de 300 voluntarios.