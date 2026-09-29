Álvarez (UGT), sobre las medidas de Vivienda: "Las movilizaciones son las que nos han traído hasta aquí"

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha felicitado por la aprobación por parte del Gobierno, integrado por PSOE y Sumar, de dos reales decretos en materia de Vivienda pero ha atribuido el éxito en este sentido a la presión ciudadana tras el desahucio de Maricarmen. "Las movilizaciones son las que nos han traído hasta aquí, movilizaciones mediáticas que han recorrido el mundo", ha defendido el sindicalista, partidario de mantener esa movilización hasta la celebración el viernes de un pleno monográfico sobre la materia en el Congreso e incluso a posteriori.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros de los dos citados reales decretos ha pillado al líder nacional de UGT en Valladolid, donde ha participado en una reunión preparatoria de elecciones sindicales, a cuyo término ha comparecido ante los medios para insistir en que el punto de inflexión en materia de vivienda se ha producido gracias a la movilización de la gente tanto en la Puerta del Sol, en Madrid, como en otras muchas plazas de otras ciudades en todo el territorio nacional.

"Yo hoy quiero reiterar nuestro pleno y absoluto compromiso con las personas que llevan tiempo, días movilizándose. Nuestro acuerdo con los puntos que para el sindicato de inquilinas deben de estar recogidos en los reales decretos. Me parece extraordinariamente positivo que haya un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados", ha subrayado Álvarez, partidario de que ese pleno "se haga al calor de las movilizaciones" al objeto de que los diputados y las diputadas, a la hora de votar, tengan en mente a todas esas personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda y que además son expulsadas de aquellas en las que están.

Y es que el sindicalista entiende que "no hay tiempo que esperar, este es el momento de abordar esa situación" y ha lamentado que hayan tenido que desahuciar a una señora de 87 años de su vivienda, "en camilla", ante la "inhumanidad del fondo buitre propietario" para que se ponga sobre la mesa el problema de la vivienda. Espera además que el conflicto no sólo sea visto desde la perspectiva de la desahuciada, "de este caso dramático", sino a partir de una situación "que se padece y se vive cada día en España. Y eso no se solventa con demagogia, enfrentando a unos ciudadanos contra otros ciudadanos".

El líder nacional de UGT ha precisado además que la inmensa mayoría de las personas que son desalojadas en este país de sus viviendas son personas migrantes, "en contra de algunos partidos políticos que parece que hacían un chiste, una broma, en relación con un tema tan grave", con la particularidad, ha enfatizado, de que muchas de ellas cuentan con empleo pero, sin embargo, no pueden costearse un alquiler. "No hay salario que aguante el precio de la vivienda en nuestro país, no hay convenio colectivo que pueda abordar la subida de la vivienda, que es un bien de necesidad absoluta".

REPROCHES AL ALCALDE DE MADRID Y EL PP

En este sentido, Álvarez ha aprovechado para censurar la actitud del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y del Partido Popular de Madrid, en el primer caso "por decir que gracias al Ayuntamiento, no a la algarada, se ha conseguido devolver el piso a Maricarmen, ¡no se lo cree él ni borracho!" y en el caso del PP madrileño por "casi faltar al respeto" a esta anciana que ha sido desalojada. "¡Me parece tan insultante esa utilización que a esto hay que ponerle seriedad!", ha reprochado.

A este respecto, ha respaldado algunas de las medidas "contundentes" para evitar esta situación, como limitar el precio de los alquileres, dar un carácter indefinido a los mismos, la construcción de viviendas protegidas, "que con toda seguridad es otro de los elementos que está encima de la mesa" y que debería contribuir a poner solución a un problema que en parte tiene su origen en el crecimiento poblacional de un país como España que no ha tenido un aumento parejo en materia de urbanismo para dar respuesta con viviendas efectivamente asequibles.

De cara al pleno monográfico del próximo viernes, el dirigente ugetista ha advertido de que "el que arrastre los pies" en dicha sesión "se equivoca porque hay una inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas" a favor de estas medidas sobre Vivienda y porque "el país se lo puede permitir por la propia situación económica que tiene". Y durante ese pleno monográfico, Álvarez insiste en que esa cámara "tiene que recibir el calor de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas", a los que ha pedido seguir movilizados, aunque se aprueben las medidas necesarias, tras recordar que seguirá habiendo intentos de desahucio.

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