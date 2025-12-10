Álvaro Borge de Castro, nuevo presidente del Colegio de Veterinarios de León. - COLEGIO DE VETERINARIOS DE LEÓN

LEÓN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León han aupado a la presidencia del órgano colegiado al veterinario leonés Álvaro Borge de Castro, que encabezaba una de las dos listas dispuestas a ocupar la Junta directiva del Colegio tras anunciar Luciano Díez Díez, presidente hasta ahora, su renuncia a presentarse a unos nuevos comicios.

Las elecciones han tenido una abultada participación en las que Borge de Castro se ha alzado con la presidencia frente a la también veterinaria leonesa María Ángeles Díez Martínez, que encabezaba la otra lista.

El nuevo presidente ha querido, en primer lugar, "reconocer la labor y dedicación a la profesión" de Luciano Díez Díez, que abandona la presidencia de la institución tras doce años al frente del Colegio de León y nueve años como presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, un cargo que ha ocupado hasta el pasado mes de septiembre.

Borge de Castro ha puesto en valor "su amplia trayectoria profesional, su capacidad como interlocutor", así como las "horas dedicadas a defender y representar a la profesión, robadas a la vida privada y familiar". Luciano Díez es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, funcionario del Ministerio de Sanidad del cuerpo de Veterinarios Titulares y coordinador de Demarcación Veterinaria de Salud Pública en la Consejería de Sanidad.

Por su parte, el nuevo presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge de Castro, es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en el año 2000, con estudios de doctorado en Medicina y Cirugía Animal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Colegio de Veterinarios de León.

Hasta ahora ocupaba el cargo de secretario del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria, posición que le ha permitido participar en la defensa de la profesión veterinaria en la provincia.

Borge de Castro ejerce como veterinario coordinador en los servicios oficiales de Salud Pública del servicio territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, es profesor asociado en el departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León y formador del diplomado en Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

COMPROMISO CON LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN

Comprometido con la ciencia y la investigación, es el vocal de Castilla y León en la junta directiva de la Sociedad Científica de Salud Pública Veterinaria (Avesa) y miembro del Comité Científico Interno del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleón), en el que es responsable del área "una salud".

A lo largo de su carrera ha ejercido cargos como jefe de la sección de Protección de la Salud en León, jefe de Control Sanitario de Alimentos en Origen, así como coordinador del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal a nivel nacional.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, cuyos cargos tomarán posesión en las próximas semanas, queda constituida por Álvaro Borge de Castro como presidente, Patricia Combarros Fuerte como secretaria, Cristina Muñoz Weigand como vicesecretaria y con los vocales Eva González Aláez, María del Pilar Rúa Perandones, Antonio Manuel Rodríguez Zarza, Plácido Fresco González e Ignacio Otero Combarro.

El nuevo equipo de Gobierno presidido por Borge de Castro apuesta por reforzar la defensa del colectivo frente a la Ley del Medicamento, poner cerco al intrusismo, implementar nuevos servicios en el Colegio, ampliar la formación continuada y poner el foco en la salud pública y preventiva.