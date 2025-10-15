Ambos lados de La Raya estarán unidos por la gastronomía y la cultura durante los meses de noviembre y diciembre

ZAMORA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos lados de La Raya estarán unidos por la gastronomía y la cultura durante los meses de noviembre y diciembre gracias a las jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de frontera', organizadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Se trata de una iniciativa que incluye jornadas gastronómicas, una exposición, rutas en moto, una mesa redonda y un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha participado hoy en Fermoselle (Zamora) en la presentación de la actividad, un evento gastronómico y turístico organizado entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal. En el acto de presentación, también han participado el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo; el presidente de Turismo Porto e Norte, Luis Pedro Martins, y el presidente de Turismo del Centro de Portugal, Rui Ventura.

Santonja ha destacado que "estas Jornadas son una excelente oportunidad para descubrir y disfrutar de la riqueza cultural y culinaria de la frontera más antigua de Europa, a nivel turístico y gastronómico, pero también a nivel etnográfico y patrimonial". Un evento que "es ejemplo de colaboración institucional entre Turismo de Porto e Norte, Turismo do Centro de Portugal y Turismo de Castilla y León, con el objetivo de consolidarse como una cita estable en el calendario gastronómico transfronterizo, atrayendo visitantes, potenciando la identidad compartida y fortaleciendo los lazos culturales y económicos entre ambos territorios".

Las jornadas gastronómicas se celebrarán durante los fines de semana desde el 1 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, "un periodo estratégico para combatir la estacionalidad turística y dinamizar la economía local en esta zona de interior". Además, en esta ocasión se va a implementar con un amplio programa de actividades, que incluye dos rutas moteras por Zamora y la región Norte de Portugal; una exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera; una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal, y, a modo de cierre del programa, un concierto del quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la Catedral de Miranda do Douro.

Dentro de las jornadas gastronómicas, los establecimientos participantes ofrecerán un menú completo basado en recetas tradicionales de La Raya, con libertad para reinterpretarlas de forma clásica o contemporánea. Los menús se acompañarán con vinos de las denominaciones DOP Arribes, DOC Tras-Os-Montes, DOC Beira Interior y DOC Douro, además de otras figuras de calidad. También podrán presentarse platos individuales, siempre que mantengan coherencia con el recetario tradicional. Las jornadas se celebrarán durante las comidas y cenas de viernes a sábado, y comidas el domingo, salvo descanso del restaurante.

Además de las jornadas gastronómicas, se ha elaborado un amplio programa de actividades culturales y turísticas cuyo objetivo es invitar a los asistentes a vivir una experiencia completa, que abarque tanto la cocina como la cultura, el patrimonio y la historia de La Raya.

Del 1 de noviembre hasta el 11 de enero de 2026, la ermita de San Sebastián en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) acogerá la exposición 'Cruzando la Raya. Etnografía de la Frontera', con fondos de los Museos Etnográficos de Miranda do Douro y de Castilla y León, en Zamora, además de aportaciones de la Región Centro de Portugal y colecciones particulares.

Los días 7, 8 y 9 de noviembre se llevarán a cabo diferentes 'Rutas Moteras: Cruzando La Raya, Rutas de la Frontera' con diferentes propuestas por la provincia de Zamora-Región Norte de Portugal y la provincia de Salamanca-Región Centro de Portugal, gracias a la colaboración del motoclub La Leyenda Continúa, de Castilla y León, junto con Abutres do Douro, de Portugal.

El 22 de noviembre se celebrará, en el convento de San Francisco de Alcañices (Zamora) la Mesa Redonda 'Cruzando La Raya. Cultura de la Frontera, sobre el devenir histórico y la relación de España y Portugal. El 29 de noviembre a las 17.00 h (Portugal) y 18.00 h (España), en la catedral de Miranda do Douro se celebrará el Concierto 'Cruzando La Raya. Música en la Frontera' con un quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.