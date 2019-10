Amenábar confiesa sentirse "profundamente comprendido" gracias a 'Mientras dure la guerra'

Actualizado 22/10/2019 18:21:18 CET

Luis San Narciso, Najwa Nimri y Alejandro Amenábar. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Alejandro Amenábar ha confesado sentirse "profundamente comprendido" gracias a su última película, 'Mientras dure la guerra', cuyo estreno ha coincidido con el reconocimiento a una carrera de dos décadas que supone la Espiga de Honor de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Junto a él, recibirán también este galardón el director de 'casting' Luis San Narciso, la actriz Najwa Nimri y el presentador del programa de Radio 3 'El séptimo vicio', Javier Tolentino, en la gala del cine español que se celebra este martes, cuarta jornada del festival.

Amenábar, que ha agradecido este "maravilloso" reconocimiento a más de 20 años de carrera, ha reconocido, sin embargo, que no se ve a sí mismo como un director "veterano o consagrado", sino como un "nuevo talento". "Todavía no me veo tan mayor", ha bromeado.

Desde que comenzase su trayectoria, pone "la misma fuerza en todas sus películas" pero, a veces, alcanza una "conexión" con el público con la que logra que se entienda lo que quiere plantear. Es lo que le ha ocurrido con 'Mientras dure la guerra', una cinta con la que ha notado la "comprensión" del público y que ha generado "consenso". "A veces me encuentro con gente por la calle que me da las gracias", ha confirmado.