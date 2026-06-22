Amigos de la Zarzuela de Valladolid presenta el sábado ¡La que sea vecina! en Medina de Rioseco . - AMIGOS DE LA ZARZUELA DE VALLADOLID

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de Medina de Rioseco acogerá este sábado, 28 de junio, a las 21.00 horas, una destacada cita cultural con la representación del espectáculo ¡La que sea vecina!, a cargo de la Agrupación Lírica Amigos de la Zarzuela de Valladolid, una formación ampliamente reconocida por su labor de difusión y promoción del género lírico español.

La actuación se celebrará en el Teatro María Luisa Ponte y forma parte de la programación organizada por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco con motivo de las tradicionales Fiestas de San Juan, una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad.

¡La que sea vecina! propone un recorrido musical lleno de emoción y calidad artística, en el que el público podrá disfrutar de una cuidada selección de fragmentos de zarzuela, junto a otras piezas del repertorio lírico que han cautivado a generaciones de espectadores. El espectáculo destaca por la brillante interpretación vocal de sus componentes y por una puesta en escena que acerca la lírica a todos los públicos.

La Agrupación Lírica Amigos de la Zarzuela de Valladolid continúa así su compromiso con la divulgación de la zarzuela y la música vocal, ofreciendo actuaciones que combinan rigor artístico, cercanía y entretenimiento.

Con esta propuesta cultural, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco refuerza su apuesta por una programación festiva variada y de calidad, que complementa las actividades tradicionales de las Fiestas de San Juan y contribuye al enriquecimiento de la vida cultural del municipio.