ZAMORA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este sábado que llevará al 'cara a cara' con el jefe del Ejecutivo el "hartazgo del sanchismo" y las "dificultades" de las familias para llegar a fin de mes al tener menos renta disponible. Además, ha dicho que "probablemente" Pedro Sánchez esté preparando "insultos y descalificaciones" pero él acudirá a ese debate con "propuestas y compromisos".

Así se ha pronunciado Feijóo en un acto en Corrales del Vino (Zamora), de unos mil habitantes, donde ha mantenido una reunión con vecinos del municipio. Le ha acompañado en su paseo por las calles del pueblo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

A dos días para su debate con Sánchez --organizado por Atresmedia--, el presidente del PP ha destacado que el jefe del Ejecutivo "se ha encerrado cuatro días" para preparar el debate y ha recordado que llegó a pedir "con la boca pequeña" seis cara a cara. "Si necesita cuatro días para preparar cada debate, necesitaría dos campañas electorales", ha ironizado.

"LA EXCUSA DEL DEBATE YA NO CUELA"

Feijóo ha indicado que la "excusa" de Sánchez para no hacer mítines es que está "preparando el debate" y ha señalado que no visita los pueblos de España como está haciendo el PP porque "probablemente no sea bien recibido" y sus compañeros socialistas "tengan dificultades para convocar a los ciudadanos". "La excusa del debate ya no cuela", ha exclamado, para añadir que Sánchez "ha hecho más viajes en Falcon que pueblos ha visitado en España".

El líder del PP ha indicado que él también va a preparar el debate, al que llevará propuestas y lo que le han trasladado en sus visitas a los distintos territorios. "La mayoría de los ciudadanos que me he encontrado durante todos estos meses me han dicho que están hartos del sanchismo, que necesitan un presidente del gobierno de todos, que trate por igual a cualquier pueblo de España", ha indicado.

Feijóo ha asegurado que llevará al debate "no solo el hartazgo contra el sanchismo" sino lo que está ocurriendo con los alimentos, que "están por las nubes", que "la luz ha subido más que en el resto de Europa", que las hipotecas "se han incrementado en 300 euros más al mes" o que hay "gente que todavía no ha podido conseguir su vivienda".

"Voy a llevar, por tanto, a ese debate que la mayoría de los ciudadanos y de las familias españolas tienen menos renta disponible y tienen más dificultades para llegar a fin de mes", ha aseverado, para añadir que quiere centrarse en ese debate en "lo que ocurre en España" y no "en lo que ocurre en los platós de televisión".

"LOS ESPAÑOLES NO QUIERE DIVISIONES"

El jefe de la oposición ha asegurado que los españoles "no quieren divisiones" y están "hartos de los ataques, de la fragmentación, de los bloques y de los bloqueos". A su entender, quieren "un presidente de todos" y que "no esté sometido a una minoría".

Además, ha asegurado que Pedro Sánchez "probablemente" esté "preparando insultos y descalificaciones" ante ese debate del próximo lunes pero ha recalcado que él va a "llevar propuestas y compromisos" con los españoles.

"Él, probablemente en el debate se centrará en defender que no es un mentiroso. Yo me comprometeré a que la mentira no forme parte jamás de la sociedad", ha afirmado el jefe de la oposición en su intervención.

"SÁNCHEZ HA DADO LA ESPALDA A LA GENTE"

Además, el líder del PP ha hecho hincapié en el que será su mantra esta campaña electoral de las generales: conseguir una "mayoría suficiente" para poder gobernar "sin intermediarios a partir del 24 de julio".

Dicho esto, ha explicado que la campaña del PP pasa por "conocer a cuanto más gente mejor", "estar en cuanto más sitios mejor" y recorrer las calles, los barrios, las ciudades y los pueblos pequeños.

Sin embargo, el presidente del PP ha admitido que la campaña del PSOE es "distinta" porque consiste en "alejarse de la gente", "no estar en los pueblos, no darle la mano a los ciudadanos y huir de la gente".

"Sánchez ha dado la espalda a la gente y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda", ha exclamado, para subrayar que él seguirá "estando en los pueblos de España" y hablando con las personas que se encuentren en "las gasolineras, en los bares, en las tiendas" o e en las calles porque quiere "ser el presidente de la gente".

Finalmente, Feijóo ha destacado el resultado "excepcional" que ha logrado el PP en Corrales del Vino, al lograr seis de los siete concejales, y ha elogiado al alcalde, "camionero" al que conocen sus vecinos y por eso "confían en él. "Yo pretendo a la escala nacional que los españoles me conozcan y sepan quién soy", ha afirmado.