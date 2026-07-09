AMP Miteco reconoce la necesidad de obras urgentes para abastecer a 50.000 personas, según el Ayuntamiento de Segovia

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha asegurado asegura que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha reconocido la "complicada situación" en la que se encuentra el sistema de abastecimiento de agua desde el embalse de Puente Alta (Revenga), que de seguir en las condiciones actuales "podría llegar al estado de emergencia" alrededor del 20 de septiembre.

De Puente Alta dependen actualmente unos 50.000 habitantes de Segovia, El Espinar, Palazuelos de Eresma, La Losa, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte y Otero de Herreros.

Según el comunicado del Consistorio recogido por Europa Press, el ministerio ha admitido "la necesidad de acometer de manera inmediata las obras de emergencia precisas para evitar que se llegue a una situación de desabastecimiento a corto plazo".

Este es el razonamiento de la directora general de Aguas del Ministerio, María Dolores Pascual, durante una reunión telemática celebrada este jueves con el alcalde de Segovia, José Mazarías.

En el encuentro, el regidor ha dado traslado del informe elaborado por los técnicos municipales, que han advertido de que el próximo 20 de agosto podría entrarse en "situación de alerta" y de que, un mes después, el 20 de septiembre, "se alcanzaría la fase de emergencia si no se adoptan medidas correctoras".

Mazarías ha detallado que la reunión ha servido para poner en común las conclusiones de ese informe técnico, que arroja, según ha explicado, "una conclusión clara", el riesgo de desabastecimiento se materializaría a finales de septiembre si no se ejecutan las actuaciones necesarias.

Mazarías ha subrayado que ambas partes han coincidido en la urgencia de la respuesta ante este escenario.

En este contexto, tanto el Ministerio como el Ayuntamiento han coincidido en la necesidad de "iniciar sin demora las obras de emergencia" para construir una infraestructura provisional que permita el bombeo de agua desde el embalse del Pontón Alto (Palazuelos de Eresma) hasta la ETAP del Rancho del Feo.

Esta actuación ha sido definida como la vía para cubrir con solvencia las necesidades de abastecimiento de toda la ciudad de Segovia y de los municipios de la Mancomunidad de la Mujer Muerta, así como de Palazuelos y El Espinar.

El alcalde ha insistido en que estas decisiones deben adoptarse "con la mayor celeridad posible" por lo que ha .ha propuesto a la directora general de Aguas la celebración de un nuevo encuentro en el que participen representantes de la propia Dirección General de Aguas, el Ayuntamiento de Segovia, la Confederación Hidrográfica del Duero y el resto de municipios afectados por la obra.

Esta cita deberá concretarse según las agendas de ambos responsables, y no hay fecha fija, según han apuntado desde el Consistorio, ya que por error se informó que se celebraría el 16 de julio.

El regidor segoviano ha explicado que en esa reunión "se abordará de manera específica el proyecto de conducción provisional que permitiría trasladar agua desde el pantano del Pontón hasta la citada estación de tratamiento", una obra que ha calificado como "urgente" para garantizar el suministro a las siete localidades implicadas.

Finalmente, el alcalde de Segovia ha agradecido la disposición y la comprensión mostradas por la representante del Miteco ante el problema planteado.