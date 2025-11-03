AMP Planas ve las declaraciones de Mazón un "insulto a las víctimas y a la sociedad" y cree que no se abre nueva etapa

LA SECA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "lamentable" las declaraciones del hasta hoy presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y considera que son "un insulto a las víctimas (de la DANA) y a toda la sociedad".

"Me ha parecido auténticamente lamentable bajo todos los puntos de vista", ha afirmado Planas en declaraciones a los medios antes den ha inaugurar, en la localidad vallisoletana de La Seca, de las nuevas instalaciones de la bodega 'Cuatro Rayas'.

Al respecto, el ministro ha aseverado que "un responsable público tiene siempre que asumir la responsabilidad de su cargo, de sus acciones y de sus inacciones" y ha recordado que estuvo presente la pasada semana en el Funeral de Estado y comprendió que Carlos Mazón "no podía resistir ni una hora más en la presidencia de la Comunidad".

Asimismo, Luis Planas ha lamentado que no haya convocatoria "inmediata" de elecciones pero lo que "más preocupa" al ministro es ls situación del principal partido de la oposición, el PP, que no ha conseguido que Mazón, "ante las verdades apabullantes" no haya dimitido hasta más de un año después.

"Es un problema interno para el PP... lo que no se puede hacer es que el primer partido de la oposición, que gobierna en muchas comunidades de España, no asuman la responsabilidad de esa actividad y de este hecho", ha explicado Luis Planas, quien ha concluido al decir que "aún no se abre una nueva etapa".

Sobre la decisión de Mazón de no renunciar a su acta en las Cortes Valencianas, Luis Planas ha afirmado que "mucho tiene que temer" el ya expresidente cuando no ha renunciado a su escaño de diputado, lo que lleva al ministro a una reflexión.

Así, ha apuntado ha visitado en el último año en hasta siete ocasiones la Comunidad Valenciana y lo que allí se respiraba "era indignación" por lo que estaba ocurriendo, por lo que considera que la dimisión de Mazón "no soluciona la indignación", ya que aunque se puedan recuperar las zonas afectadas "a los fallecidos no les va a hacer regresar nadie".

"Es un dolor infinito" que se pudo sentir en el Funeral de Estado celebrado la pasada semana en Valencia, ha apuntado Luis Planas, quien se ha referido a la "tensión y la indignación humana" que se vivió en dicho acto presidido por los Reyes de España.

"Yo creo que más allá de la política estamos las personas, los seres humanos, y hay momentos en que no se entienden algunas cosas que pasan", ha aseverado el ministro de Agricultura, quien ha insistido en que los ciudadanos "tienen derecho a la comprensión y empatía por parte de quien ocupa un cargo público.

Una comprensión y empatía "que no ha existido en ningún caso en el último año en la Comunidad Valenciana", ha concluido el ministro Luis Planas.