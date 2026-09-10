AMP Robles defiende que el CNI hizo su trabajo y apunta a que todo es mejorable ante un acontecimiento sin precedentes

La ministra Margarita Robles visita las obras de Monte la Reina. - EMILIO FRAILE/EUROPA PRESS

ZAMORA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa Margarita Robles, ha defendido que el CNI cumplió con su obligación en lo que tiene que ver con la situación que se vivió en Ceuta el pasado mes de julio y ha reconocido que fue un "acontecimiento difícilmente alcanzable en España o en Europa" en el que se hizo "todo lo que se creía que se podía hacer".

Robles, en declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones de Monte la Reina, en Zamora, ha respondido que en España "todos" cumplen con su obligación al ser preguntada si mantiene que el CNI hizo su trabajo en lo que respecta a la información sobre la entrada masiva de ciudadanos desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

"En España cumplimos todos con nuestra obligación. El Gobierno cumple con su obligación, las Fuerzas Armadas, las instituciones, la Policía, la Guardia Civil... la gente cumple con su trabajo", ha aseverado Margarita Robles, quien ha insistido que lo ocurrido en Ceuta "por su magnitud" no tiene "muchos precedentes" ni en España ni en cualquier país de Europa.

Asimismo, la titular del Ministerio de Defensa, al ser interpelada sobre la necesidad de mejorar los protocolos del CNI, ha respondido: "En la vida hay que mejorar todo, todos tenemos que mejorar" a lo que ha añadido que ella cada día se propone "mejorar lo que hace" porque no habría "nada más terrible" que un país que "se conformara con lo que tiene".

Igualmente, Robles ha defendido que la finalidad de la desclasificación de los papeles de Ceuta ha sido "dar la máxima transparencia" y ha apelado a la "unidad de todos" y a trabajar "codo con code" porque "la prioridad es Ceuta" y es necesario estar al lado de los ceutíes "y devolverles la normalidad lo antes posible".

Y es en lo que está trabajando el Ejecutivo central, según la ministra, quien ha manifestado el "orgullo" que siente por lo que se está haciendo "el Gobierno, por los servicios de inteligencia, por las Fuerzas Armadas, la Sociedad Civil y los ceutíes" aunque se ha preguntado por qué se trata de buscar lo negativo "y no lo positivo" cuando hay que sentirse muy "orgullosos de España".

Para Margarita Robles "todo se puede hacer mejor, sin duda" y ha insistido en que el Gobierno "va a seguir trabajando unido", con las Fuerzas Armadas y con los servicios de inteligencia para devolver la normalidad a Ceuta y a los ceutíes, a los que ha pedido que confíen en ello.

Asimismo, la ministra ha insistido en que no va a entrar en polémicas porque por su "convicción de Estado" siempre defenderá y protegerá a las instituciones del Estado, al tiempo que ha reiterado que la obligación del Gobierno "es pensar en Ceuta".

Margarita Robles ha recordado que ha pedido disculpas muchas veces y ha reiterado esas disculpas antes los medios en Zamora, para añadir que el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Sociedad Civil van a trabajar "por y para" España, Ceuta y Melilla,