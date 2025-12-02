AMP Solo el 1,2% de personas bajo el umbral de la pobreza percibe rentas mínimas de inserción en CyL

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 98,8 por ciento de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León no percibe las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), según un informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado este martes, casi cinco menos que la media nacional que se sitúa en el 93,9 por ciento.

Así, el estudio señala que "solo el 1,2 por ciento" de la población bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León (4.854 personas, según la asociación) se ha beneficiado de las RMI y revela que, en los tres últimos años, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se han reducido en más de 21.000 los beneficiarios de estas rentas mínimas.

Por comunidades, el informe advierte de que las rentas mínimas de tres autonomías ni siquiera alcanzan al uno por ciento de las personas bajo el umbral de la pobreza: Castilla-La Mancha (0,1 por ciento), Madrid (0,4 por ciento) y Andalucía (0,6 por ciento). Por el contrario, las RMI del País Vasco alcanzan al 62,9 por ciento y las de Navarra, al 35,4 por ciento.

Además, el estudio apunta que, desde el año 2020, se han reducido un 33,1 por ciento los perceptores de RMI en España. Por comunidades, Madrid encabeza la caída, con una reducción del 95,3 por ciento, seguida de Castilla la Mancha donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios, Andalucía (con una bajada del 87,2 por ciento) y Castilla y León (un 81,7 por ciento menos).

Por su parte, tres comunidades han aumentado el número de perceptores en este período: Comunidad Valenciana, con un aumento del 87,8 por ciento; Canarias, con un incremento del 35,8 por ciento, y País Vasco, con una subida del 2,5 por ciento.

En cuanto a la inversión, de los datos se desprende que "solo" cuatro comunidades han aumentado la inversión en rentas mínimas desde el año 2020 y destaca el caso de Canarias, con un aumento del 139 por ciento, seguida de Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco. Castilla y León, por el contrario, marca una reducción del 80,71 por ciento, mencionado.

Mientras, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que la Comunidad de Madrid "ha dejado de invertir más de 130 millones de euros", rediciendo su inversión en un 95 por ciento, seguida de Aragón, con una reducción del 93 por ciento. En Castilla y León el recorte es de casi 43 millones

Según el análisis, la cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,3 por ciento de la renta media por hogar, 0,6 puntos menos que el año anterior.

Por comunidades, las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son las de Baleares (33,6 por ciento), Cataluña (18,8 por ciento), Canarias (18,1 por ciento), Asturias (16,2 por ciento) y Comunidad Valenciana (14,3 por cineto). Por su parte, las más bajas se encuentran en Murcia (9,2 por ciento), Madrid (9,4 por ciento) y Aragón, donde la cuantía de sus RMI representa el 1,4 por ciento de la renta media de los hogares de su territorio. En Castilla y León, las cuantías se sitúan en el 10,6 por ciento.

Además, el estudio refleja que en Castilla y León el 54 por ciento de los titulares de renta mínima son mujeres, el 34,9 por ciento son mayores de 55 años, mientras que menores de 25 años suponen el 6,2 por ciento.

La asociación considera que la aprobación del IMV, que llegó para "aliviar situaciones de pobreza" hubiera sido "la oportunidad de destinar los recursos de las RMI de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas".