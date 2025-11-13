CHD informa del inicio de un episodio de avenidas con avisos en el Tormes en la provincia de Ávila

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CHD ha informado este jueves del inicio de un episodio de avenidas por lo que mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenta ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. Por el momento, se han activado avisos en el río Tormes (Ávila), a su paso por los puntos de control de Hoyos del Espino (nivel naranja) y de El Barco de Ávila (amarillo).

En el primero de ellos, el aviso se ha elevado a naranja, con 49,08 metros cúbicos por segundo, aunque con tendencia estable. En el caso de El Barco de Ávila, el nivel es amarillo, con un caudal ascendente de 538,85 m3/s.

Por ello, se pide extremar la precaución aguas abajo del citado punto. Desde la CHD se recomienda mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores.

La CHD ha recordado que el Organismo emite como mínimo tres partes de avenidas al día cuya información es trasladada a los servicios de Protección Civil y a otros organismos para su conocimiento.

Dentro del protocolo que marca el Inuncyl, una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a la administración autonómica adoptar medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños humanos, medioambientales y/o materiales que se pudieran producir, así como alertar a la población y entidades locales afectadas a través de sus canales de comunicación.