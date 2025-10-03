CyL registró un mes de septiembre normal en temperatura y muy seco con un déficit de precipitación del 74%

Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de las precipitaciones caídas en CyL en septiembre de 2025 - @AEMET_CYL

Valladolid alcanzó efeméride con 87 kilómetros por hora el viernes 19

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de septiembre "normal" en cuanto al comportamiento de las temperaturas, con una anomalía de 0,2 grados sobre el valor medio (+0,9 para las máximas pero -0,5 grados para las mínimas), y "muy seco" en precipitaciones con un déficit del 74 por ciento respecto a la media del noveno mes del año.

No obstante, si se tienen en cuenta los valores medios el pasado mes de septiembre hubo seis días con temperaturas máximas superiores o iguales a los 30 grados, tres días más que los correspondientes al período de referencia. Por su parte, el día más cálido fue el 19 con 23,2 grados de temperatura media y el más frío el 22 con una temperatura media de 9,7 grados.

Así consta en el Avance Climatológico Mensual del mes de septiembre publicado por la Aemet que cifra en cuatro el promedio de días de precipitación apreciable, dos menos respecto al periodo de referencia (seis días).

La mayor parte de las precipitaciones se produjeron en dos episodios, el primero los días 19 y 20 y el segundo los días 27 y 28, ambos con precipitaciones generalizadas por toda la Comunidad. Destaca en este caso la precipitación registrada en Navasfrías (Salamanca) el 27 de septiembre con un valor de 41,8 litros por metro cuadrado y la intensidad máxima de precipitación de 68,4 litros por metro cuadrado y hora registrada en Valladolid el viernes 19.

Según este informe, los valores más bajos de precipitación, por debajo de 1 litros por metro cuadrado, se registraron en zonas la mitad Norte de la Comunidad y en áreas de Segovia y de Ávila mientras que los valores más elevados, por encima de 30 litros por metro cuadrado, correspondieron al extremo Norte de la Comunidad y al Suroeste de Salamanca.

Por su parte, las tormentas fueron escasas a lo largo del mes y se registraron en mayor número los días 19 y 20 mientras que hubo pocas rachas máximas de viento de carácter fuerte con el viernes 19 de nuevo como el día con mayor número de registros, en su mayoría en el centro de la Comunidad. De hecho, Valladolid alcanzó efeméride con los 87 kilómetros por hora de ese viernes, que superaron el valor anterior para un mes de septiembre (76 km/h los días 01/09/1988 y 07/09/1995).

Destaca no obstante la racha de viento registrada en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca) el día 7, con un valor de 91 kilómetros por hora.

En relación con el año hidrológico, que va de octubre 2024 a septiembre 2025, el período ha finalizado con una precipitación acumulada similar a la correspondiente al período de referencia lo que confiere un carácter "normal".

En cuanto a las temperaturas, septiembre fue "normal" en gran parte de la Comunidad, "frío" en su extremo Oeste y en zonas del Suroeste y "cálido" en el parte del Este. Las temperaturas máximas anotaron una anomalía positiva de 0,9 grados, valor "cálido", mientras que las mínimas presentaron una anomalía negativa de -0,5 grados, con un valor "frío", mientras que las medias presentaron una anomalía positiva de 0,2 grados con una valoración de "normal".

Según este informe, tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas registraron un comportamiento oscilante en torno a su promedio durante gran parte del mes y destacaron las "altas temperaturas" alcanzadas de nuevo en torno al viernes 19, cuando tanto las máximas como las mínimas alcanzaron sus valores más altos.

La Aemet ha destacado el descenso aproximado de 17 grados de las temperaturas diurnas entre el día 18 y el día 22, acompañado de un descenso de las temperaturas nocturnas en torno a 12 grados entre el día 19 y el día 22.

Las oscilaciones térmicas más elevadas correspondieron a los días 17 y 18, con valores que superaron los 22 grados con carácter global. La máxima más alta se registró en Candeleda (Automática) (Ávila) el 18 de septiembre con un valor de 39,3 grados, y las mínimas más bajas se han anotaron en Cuéllar (Segovia) el día 22 con -3,9 grados con los que alcanzó efeméride mensual, y en Puerto El Pico (Ávila) los días 22 y 24 con -3,7 grados, y los días 25 y 26, con -3,4 grados y -3,1 grados respectivamente.