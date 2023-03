El Grupo Popular abandona el Pleno de Valladolid y asegura que sienten "indefensión"

El portavoz socialista había calificado de "vergüenza" que dos concejales del PP "no hagan nada" en el Ayuntamiento y cobren "1.100 euros" por pleno

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los nueve concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid han abandonado este martes el Salón de Plenos justo al terminar de debatir la última de las mociones que recogía el orden del día y que el PP había defendido, ante lo que su portavoz, Irene Núñez, ha definido como una "situación de indefensión" debido a la manera en la que el alcalde, Óscar Puente, dirige las sesiones plenarias.

Las palabras de Núñez, que ha aseverado que el Pleno celebrado este martes ha sido "la gota que ha colmado el vaso", han dado pie a la salida de los nueve ediles 'populares' del Salón de Plenos, a lo que el alcalde ha añadido con una media sonrisa: "en fin, cada uno sabe lo que hace".

La portavoz 'popular' ha asegurado que el alcalde, durante los plenos, "hace lo que quiere, es generoso con los tiempos, eso es cierto", pero "habla cuando quiere y como quiere, deja que su equipo de Gobierno insulte a los concejales de la oposición, utilicen cuestiones personales, no da la palabra cuando hay alusiones flagrantes" y todo ello "genera indefensión" en la bancada del PP.

Para Irene Núñez supone un "ejercicio de desprecio a la democracia" en la mayoría de los plenos, pero hoy entiende que "ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Posteriormente, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz ha incidido en que han abandonado el Pleno a su pesar y ha calificado de "inaudito" lo que aseguran vivir con la actitud del Óscar Puente durante las sesiones, ya que le acusa de "tratar con desprecio" al PP, cuyos ediles viven "con normalidad" que "no se conteste a las preguntas de la oposición ni se atienda a lo que proponemos en las mociones".

"El alcalde, como bien dice la constitución el núcleo esencial de los derechos de cada concejal y hoy no ha permitido intervenir por alusiones de la bancada socialista a dos ediles del Grupo Popular, porque a su criterio no les habían aludido", ha concluido.

El origen de la situación provenía de unos minutos antes, cuando durante el debate de una moción del PP sobre los elementos urbanos instalados con financiación europea del proyecto Urban Green Up, que algún caso han servido para referirse a uno de ellos --la barrera vegetal del paseo del Hospital Militar-- como "la valla de la vergüenza", el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha definido al Grupo Popular como "la bancada de la vergüenza".

Herrero ha precisado que "lo verdaderamente vergonzoso" es que haya "dos concejales" del PP que "no están en ninguna comisión, que no hacen nada por este Ayuntamiento y a los cuales por venir a sentarse aquí en silencio les vamos a pagar 1.100 euros", en referencia a la indemnización que perciben los concejales sin dedicación exclusiva por asistir a las sesiones plenarias (13.800 euros brutos al año, 1.150 al mes).

Al término de la intervención del edil del PSOE, la concejal del PP y portavoz del Grupo hasta el pasado mes de diciembre, Pilar del Olmo, ha solicitado el uso de la palabra por "alusiones", algo que Óscar Puente no le ha permitido porque ha interpretado que no sabe "quienes son" los concejales a los que se refería su compañero de partido, con lo que "no hay forma de entender" que la señora Del Olmo haya resultado aludida.

En la siguiente intervención del edil del PP que defendía la moción, Carlos Paramio, ha apostillado que ya que Herrero se ha puesto "a valorar lo que cuestan los concejales" podría explicar "lo que cuestan" --en este caso con referencia clara-- los concejales del Grupo Socialista José Antonio Otero, que era responsable del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana pero en 2020 renunció a ello por problemas de salud, y Carmen Jiménez, concejal delegada especial de Convivencia y Mediación Comunitaria y que, por tanto, cuenta con una retribución superior, pues considera que "no hacen nada en este Ayuntamiento".

La sesión, a menos de tres meses de las elecciones municipales del 28 de mayo, solo había tenido esos momento de intercambio de pareceres entre gobierno y oposición.

Eso sí, tanto el alcalde como la portavoz del Grupo de Toma la Palabra, María Sánchez, han señalado que los concejales del equipo de Gobierno también han sido objeto de algún insulto o descalificación pero no se han "dado por aludidos". Puente ha señalado que la portavoz 'popular' se había referido a Pedro Herrero como "títere de Óscar Puente", mientras que Sánchez ha explicado que en la anterior moción, el concejal de Vox, Javier García Bartolomé, durante un debate sobre la Ley conocida como de 'Sólo sí es sí', ha aseverado que VTLP se "alinea con los agresores".

María Sánchez también ha hecho llegar a los medios unas declaraciones sobre este asunto, en las que ha definido la decisión del PP como "un verdadero espectáculo preelectoral" y ha señalado que "cansa tanto ruido y tanta bronca" pues a su juicio "la política va de mejorar la vida de la gente y lo demás es politiquería" y "enfrentamiento estéril".

"LA PIEL FINA"

Incluso un concejal de la oposición, como el nuevo portavoz de Ciudadanos, Pablo Vicente, ha asegurado que le pediría "a todo el mundo, a los que están y a los que no están" que "no tenga la piel tan fina".