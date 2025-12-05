La ampliación del CIFP La Merced de Soria aumentará en 120 las plazas escolares con una inversión de diez millones

Lucas (izda) y De Gregorio visitan las obras del CEIP Los Doce Linajes de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta invierte cerca de diez millones en la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Merced, en Soria capital, que aumentará en 120 las plazas escolares.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, junto a la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado este viernes una de las obras realizadas el pasado verano en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Los Doce Linajes' en la capital soriana.

Durante la visita, Lucas ha recordado que, en el conjunto de la provincia, se han llevado a cabo un total de nueve obras de este tipo, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros.

Posteriormente, la titular de Educación se ha desplazado hasta el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) 'La Merced' donde se realiza una ampliación con un presupuesto que se acerca a los diez millones.

Lucas ha recalcado que esta obra es una "pieza clave" del proyecto de FP que se construye para la provincia de Soria y que "no es un hecho aislado", puesto que se une a otra ampliación "muy importante" con más de 13 millones de inversión,en el CIFP 'Pico Frentes' que ha permitido casi doblar la superficie del centro, sumar nuevos talleres y poner en marcha nuevos ciclos y cursos de especialización.

Así, ha subrayado que la Formación Profesional es una "apuesta prioritaria" de la Consejería que dirige y ha recordado que este curso 2025-2026 en la provincia de Soria se han implantado seis nuevos ciclos formativos.

"Gracias a ese aumento y diversificación de la oferta, en Soria el alumnado de Formación Profesional no deja de crecer, con 1.825 alumnos, un aumento del 3,28 por ciento respecto al anterior, por encima, incluso, de la media de la Comunidad", ha señalado la consejera, al tiempo que ha remarcado que detrás de estas cifras hay una "idea muy sencilla, y es que la FP es hoy una autopista directa hacia el empleo".

120 PLAZAS MÁS

La ampliación de este Centro Integrado de Formación Profesional permitirá aumentar en 120 el número de puestos escolares actuales que permitirá el traslado de los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES 'Virgen del Espino.

En concreto, el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas. Además, está previsto su puesta en funcionamiento en el inicio del curso escolar 2027-2028.

De este modo, el nuevo inmueble contará con una superficie construida de 3.254,17 metros cuadrados, con cuatro plantas, y ocupará el espacio del gimnasio que se demolerá y parte del resto de la parcela, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el funcionamiento del centro durante las obras.

Además, se conectará con el actual permitiendo el funcionamiento como un único inmueble; para favorecer su anexión se reubicarán espacios, tanto interiores como exteriores. AMPLIACIÓN Los espacios previstos en esta ampliación son tres aulas polivalentes, un aula de administración y gestión y taller administrativo para la familia de Administración y Gestión.

En la parte que ocupará Hostelería y Turismo habrá dos aulas polivalentes, un aula de agencias/Información turística, un taller de pastelería y repostería y un taller de restaurante y bar.

Finalmente, se construirán dos aulas polivalentes, planta de elaboración de productos alimenticios, laboratorio de análisis de alimentos y almacén para dar servicios a las enseñanzas relacionadas con las Industrias Alimentarias.

Dentro de los espacios comunes destaca la sala de empresas, el aula profesional de emprendimiento (APE), biblioteca, aseos, vestuarios de profesores, almacén y cuartos de limpieza, basura, contadores y telecomunicaciones.

En el exterior se construirán porches en patios, estacionamiento para bicicletas y espacios de juegos, estancia y ajardinamiento. El planteamiento del nuevo edificio se adaptará a la gran pendiente, ubicándose los cuartos de instalaciones y aparcamiento en el semisótano y, en las restantes plantas, los espacios comunes y docentes.