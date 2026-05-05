La ampliación de El Plantío, en Burgos, no sufrirá retrasos a pesar de las mejoras del proyecto requeridas por la Junta

BURGOS 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo de Burgos, Juan Manuel Manso, ha asegurado que los requerimientos formales planteados por la Junta de Castilla y León para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que habilita la ampliación del Estadio de El Plantío, "no tiene que suponer retrasos" en el proyecto.

El concejal ha avanzado que esta misma semana se mantendrá una reunión técnica en Valladolid entre representantes de la Gerencia, el Burgos CF y la Junta para solventar lo que ha calificado de "flecos".

Considera que el documento "cumple a rajatabla la legislación" vigente y el reglamento de urbanismo regional. Ha precisado que los técnicos deben "ajustarse a la ley y evitar opiniones personales".

El Ayuntamiento confía en que el retraso sea "inapreciable" y se pueda proceder pronto a los proyectos de ejecución.

Además, Manso ha anunciado el inicio del proceso de licitación para la remodelación integral de la intersección entre la*avenida Castilla y León e Islas Canarias.

Según el edil es "una actuación prioritaria" destinada a reducir la alta siniestralidad y mejorar la movilidad ciclista en un punto crítico de la capital.

La obra, que cuenta con un presupuesto de 773.500 euros, supondrá la reordenación de los nudos norte y sur para separar de forma efectiva los flujos de peatones, bicicletas y vehículos.

Manso ha explicado que se trata de "un nudo especialmente problemático" donde se han registrado varios atropellos; no hay capacidad de ordenación "sin la intervención proyectada", ha subrayado el concejal.

La pieza considerada "clave" del proyecto será la ampliación del puente sobre el río Vena mediante la instalación de una pasarela lateral de vigas de doble T.

Esta estructura permitirá desplazar la acera actual y habilitar un carril bici con continuidad total, conectando las márgenes derecha e izquierda del río, que hasta ahora permanecían desconectadas.

El plazo de ejecución previsto es de diez meses y se espera que los trabajos comiencen a lo largo de 2026.

CAPTACIÓN DE AGUAS EN VILLATORO

Por otro lado, Urbanismo también ha dado cuenta de la finalización de las obras de captación de aguas en Villatoro, destinadas a drenar el subsuelo del barrio.

Aunque el sistema ya está operativo, Manso ha precisado que su eficacia real se evaluará "a lo largo de los próximos años" mediante el control de los niveles freáticos en función de las épocas de lluvias y estiaje.