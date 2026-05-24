Ana Redondo ensalza el Museo de los Cuentos de Paredes de Nava (Palencia) por poner en valor a las mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la artista Rosana Largo, en el cuarto aniversario del Museo de Cuentos y Ciencias de Paredes de Nava (Palencia). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

PAREDES DE NAVA (PALENCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ensalzado el Museo de los Cuentos y las Ciencias de Paredes de Nava (Palencia) por poner en valor a las mujeres bajo la dirección de la artista vallisoletana Rosana Largo, quien defiende a estas en el "complejo" terreno del arte y la creatividad.

Redondo ha acudido en la mañana de este domingo al Museo de Cuentos y Ciencias, que celebra su cuarto aniversario y fue creado por Largo, a quien la ministra ha destacado como una "gran artista".

Así, ha subrayado su currículum de premios "realmente soberbio" y la puesta en marcha de este museo que han visitado 33.000 personas en sus cuatro años de existencia y en el que se "pone en valor" también a otras mujeres destacadas en el arte, la ciencia o la literatura.

"Este es un museo que reivindica a las mujeres, reivindica una historia muchas veces olvidada, muchas veces invisibilizada, que ella (Rosana Largo) ha decidido con una voluntad férrea y también, por supuesto, con la colaboración de las instituciones, dar a conocer", ha apuntado la ministra de Igualdad, en declaraciones en el marco del acto.

De esta manera, ha incidido en el "enorme orgullo" que le produce visitar el museo ubicado en Paredes de Nava, un espacio que "trasciende" la localidad y es ya "un proyecto a nivel nacional" realizado por una "mujer excepcional".