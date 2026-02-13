Ana Redondo sobre Felipe González: "Hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en Valladolid tras una reunión sobre violencia de género en la Comunidad. - CLAUDIA ALBA-EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que "hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías", en referencia a las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno, Felipe González, en las que reprochaba al PSOE su falta de autocrítica tras los últimos resultados electorales en Extremadura y Aragón.

Redondo, quien se ha reunido en Valladolid con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Comunidad, se ha referido así a las palabras de González y las manifestaciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha insinuado este viernes que el expresidente del Gobierno no debería estar en el PSOE después de las últimas críticas.

En este marco, la ministra ha expresado su opinión sobre las palabras de González con una sola frase: "hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías".

El expresidente del Gobierno reprochó al PSOE la falta "total" de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia, y Extremadura, y considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales en las que votará en blanco.

"Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita", ha señalado en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid donde ha recetado, para detener el ascenso de Vox, hacer "que el país funcione", en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

En este sentido responsabilizó al PSOE de promover el crecimiento de la formación de Santiago Abascal con el objetivo de perjudicar al PP y afirma que así se lo han reconocido personas del propio Ejecutivo que, dice, admiten que se han podido medir mal.