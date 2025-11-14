Los Ancares Leoneses buscan en Intur posicionarse como un "referente" nacional e internacional en turismo sostenible

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón y la consejera de Turismo, Cristina Pérez, en Intur. - CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Comarcal del Bierzo ha presentado este viernes en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) su nueva campaña de promoción 'Ancares Leoneses, donde la tierra tiene voz', una producción audiovisual que invita a redescubrir esta Reserva de la Biosfera y persigue posicionarla como un "referente" nacional e internacional en turismo sostenible .

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón y la consejera de Turismo, Cristina Pérez, han sido los encargados de presentar esta iniciativa del Patronato de Turismo de la comarca de El Bierzo, que "va más allá de una simple campaña promocional" para convertirse en "un acto de escucha y respeto" hacia un ecosistema "único", tal y como ha destacado la consejera en su intervención.

La pieza audiovisual, producida por RICI Comunicación y rodada entre junio y octubre de 2025, se presenta con la peculiaridad de narrar el territorio en primera persona, dando voz a la propia Reserva de la Biosfera. "Soy el encuentro entre lo salvaje y lo humano, la promesa que despierta la primavera y la melodía que viaja eternamente de una voz a otra", comienza la locución poética que guía al espectador.

El vídeo recorre la diversidad de los cuatro municipios que integran la Reserva: Peranzanes, Valle de Ancares, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo, utilizando medios "de vanguardia" que combinan grabaciones terrestres y aéreas para captar la luz cambiante del paisaje.

Entre las localizaciones "icónicas" capturadas se encuentran las pallozas de Balouta y Campo del Agua, la Ruta de la Braña del Cuadro en Peranzanes, el Entroido de Vega de Espinareda y la explotación romana de La Leitosa en Villafranca del Bierzo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Comarcal del Bierzo.

Desde el Patronato de Turismo de la Comarca de El Bierzo se persigue "emocionar y despertar el legítimo orgullo de pertenencia" de los vecinos y, sobre todo, atraer visitantes que practiquen un turismo "respetuoso, consciente y sostenible", acorde con los valores de una Reserva de la Biosfera.

El acto también ha contado con la presencia del diputado provincial de Turismo, Octavio González; las consejeras comarcales Susana Folla, Laura Fernández y Henar García (alcaldesa de Peranzanes) y los consejeros José Manuel Pereira (alcalde de Villafranca del Bierzo) y Ricardo Fernández (presidente del Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses).