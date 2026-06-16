Anclaje convoca ayudas de 15.000 euros para apoyar a los emprendedores en Tierra de Campos y en el Nordeste de Segovia

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL) ha convocado ayudas de 15.000 euros para el apoyo de los emprendedores en Tierra de Campos (provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora) y en el Nordeste de Segovia en el año 2026.

En ambos casos, el plazo de presentación de las solicitudes para acceder a estas ayudas se extenderá desde mañana, miércoles 17 de junio de 2026, hasta el día 15 de enero de 2027.

Podrán acceder a estas subvenciones las personas físicas, incluidas las que formen parte de una entidad sin personalidad jurídica, que se establezcan por cuenta propia y se hayan dado de alta como autónomas en el RETA o en la Mutualidad de un Colegio Profesional e inicien una actividad económica por cuenta propia entre el 17 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de este año, ambos inclusive.

En el primer caso el centro de trabajo se establecerá en alguno de los municipios correspondientes de Tierra de Campos de León, Palencia, Valladolid y Zamora y en el segundo en alguno de los municipios correspondientes al Nordeste de Segovia en el ámbito de aplicación del Programa Territorial de Fomento para Segovia (2025-2030).