Andrea Tumbarello presenta la Ruta Dorada de la Trufa de Soria, que contará con 34 establecimientos participantes

Publicado 28/01/2019 20:29:16 CET

SORIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 establecimientos hosteleros de la provincia de Soria tomarán parte en la sexta edición de la Ruta Dorada de la Trufa, organizada por la Caja Rural de Soria en colaboración con Bodegas Castillejo de Robledo y con todas las instituciones provinciales. En esta edición, como es habitual, cada local elige la manera en la que servirá la trufa, o bien como una tapa o bien como un plato integrado dentro de un menú.

Esta sexta edición se desarrollará entre el 1 y el 24 de febrero. En la tarde de hoy lunes ha sido presentada tanto a los medios de comunicación como a los propios establecimientos participantes y a los representantes de las instituciones. El encargado de esta presentación es uno de los nombres fundamentales en el mundo de la trufa negra, el italiano Andrea Tumbarello, quien ha estado acompañado por el presidente de Soriactiva, Anselmo García.

Tumbarello ha elogiado una vez más la calidad de la trufa negra de Soria, destacando además que el nivel de este año es mucho mejor que el del año pasado, cuando las condiciones de la naturaleza no permitieron que se cogiera buena trufa en grandes cantidades. Su presencia hoy en Soria no ha sido fácil teniendo e cuenta que mañana, en Madrid Fusión, se celebra el Sorteo de la Trufa de la Diputación Provincial de Soria. Tumbarello ha explicado que, si esta presentación hubiera sido en cualquier otra provincia, probablemente no habría acudido.

El chef italiano, de hecho, ha logrado quedarse durante ocho años consecutivos con la principal trufa negra del sorteo para su restaurante madrileño, Don Giovanni, y su intención es que mañana sea el noveno. Tumbarello admite que esto supone para él sobre todo una forma de inversión en su negocio, ya que mucha gente acude a él únicamente para degustar los platos de trufa.

El cocinero ha asegurado que él compra siempre para su local trufa negra de Soria porque "aquí se da el mejor producto del mundo". "Yo, que soy un mal cocinero, compro siempre el mejor producto para tener que tratarlo lo menos posible", ha ironizado.

Tumbarello y García han coincidido que el siguiente gran paso que deben dar Soria y España con respecto a la trufa negra es venderla mejor: "Aquí no hay buena trufa blanca, pero sí la mejor trufa negra, y vienen los italianos o los franceses, la compran, la meten en un recipiente más bonito y la venden el doble de cara como si fuera suya".

Anselmo García ha subrayado también la importancia de la truficultura de cara a la economía y el turismo de Soria, así como de cara a fijar población dadas las virtudes de buena parte de la provincia de Soria para el crecimiento de la 'Tuber melanosporum'.

Tras la presentación a los medios, Tumbarello ha dado una pequeña charla al centenar de personas presentes y, para finalizar, se ha servido un vino español en el que también ha sido posible degustar las diferentes creaciones de los 34 participantes en esta Ruta Dorada de la Trufa.