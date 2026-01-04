Andrés aboga por llegar a acuerdos para aprobar los Presupuestos de Palencia y "hacer borrón y cuenta nueva" con la ZBE

PALENCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha abogado, de cara a 2026, por "llegar a acuerdos" para sacar adelante los Presupuestos Municipales y para "hacer borrón y cuenta nueva" con un nuevo planteamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para la ciudad.

En una entrevista concedida a Europa Press, la regidora socialista ha hecho balance de 2025 y ha planteado sus objetivos para el nuevo año, en el que quiere poner en marcha proyectos que dependen de la aprobación de los Presupuestos.

"Sacar adelante las cuentas serviría para dar una lección que la ciudadanía está demandando, demostrar que la política tiene que servir para algo, que no es solo enfrentamiento entre partidos políticos sino también poder llegar a acuerdos y plantear soluciones", ha reflexionado Andrés.

En este sentido, ha recordado en que los Presupuestos conllevan un plan de inversiones altísimo, de más de 15 millones de euros, "que darían una estabilidad a lo que queda de legislatura".

"Nos gustaría aprobar los Presupuestos con la responsabilidad de todos y la cesión de todos, porque estamos dispuestos a incorporar algunas de las propuestas. En los momentos que vivimos sería muy reconfortante para los 25 concejales y para los palentinos que nos hayan visto ponernos de acuerdo", ha aseverado al respecto.

Asimismo, tras el rechazo del Pleno a la propuesta de la ZBE en Palencia, Andrés ha señalado que, por ello, el Consistorio no cumplirá los plazos legales para ciudades de más de 50.000 habitantes, pues las restricciones no han entrado en vigor en 2025.

Esto conllevará que la ciudad no podrá optar a algunas subvenciones, lo que afectará principalmente a la Fase 3 de la implantación de la ZBE, con el centro de la ciudad como el espacio "más perjudicado". Así, actuaciones previstas en la zona de la calle Colón "no se podrán adjudicar", ha advertido la alcaldesa, quien ha recordado que las ayudas recibidas en la Fase 1 permitieron arreglar el parque de Los Jardinillos y calles del centro, mientras la Fase 2 supuso la instalación de las cámaras y la peatonalización de Don Sancho y Cestilla, así como mejoras en Menéndez Pelayo y plaza Isabel la Católica.

En este nuevo contexto, Andrés ha subrayado que su intención es "hacer borrón y cuenta nueva" y replantear la ZBE para entablar de nuevo un diálogo con todos los grupos municipales y los concejales no adscritos, de manera que se pueda "llegar a un acuerdo". El Ayuntamiento apuesta por un modelo similar al de León, en el que la zona restrictiva solo lo sea cuando los niveles de contaminación superen lo recomendable.

De cara a este 2026, Andrés también apunta a otros dos proyectos, uno de ellos relacionado con la revitalización de El Monte el Viejo, que "lleva tiempo abandonado con sus infraestructuras y sus inmuebles cerrados" y que ahora, con los fondos EDIL, se va a reconvertir en un Bosque Escuela, ubicado en la Casa Grande.

Este será un espacio de dinamización y educación ambiental aprovechable para todos los centros educativos de la provincia. "No podemos olvidar que el Monte el Viejo es kilómetro cero de los bosques urbanos del mundo, dentro del corredor biológico mundial", ha destacado, para incidir en que en el plan de inversiones del 2026 se ha incorporado el anteproyecto.

Por otro lado, ha expresado la preocupación de la corporación por el problema de la vivienda que, aunque no a los niveles de otras ciudades, "empieza a ser preocupante" en Palencia. En esta línea, Andrés ha recordado que se ha dotado al plan de inversiones 2026 de 2,5 millones de euros para urbanizar las parcelas municipales de la calle Jardines y destinarlas a 160 viviendas de protección.

Andrés se marca estos, entre otros objetivos, tras un 2025 "de trabajo, intensidad y satisfacciones" en el que la ciudad se ha mantenido "en la senda europea con los fondos EDIL, que suponen una inversión de 15 millones hasta el 2029".

"Helidoro Gallego consiguió un URBAN, que nos metió de lleno en la senda de la estrategia financiera europea; Alfonso Polanco consiguió un EDUSI, que mantuvo ese trasvase de fondos europeos a la ciudad y el 2025 era el año o de acabar o de continuar en esa senda financiera hasta 2029 y lo hemos logrado", ha apuntado.

Además, se ha mostrado muy satisfecha porque "las bases de los EDIL coinciden en gran medida con las necesidades que tenía la ciudad", como dotar a determinadas zonas de unas infraestructuras y unos espacios públicos dignos y de calidad.

LAS OBRAS DEL AVE, EL "MAYOR SINSABOR"

"Todo el lado este de las vías se va a ver muy beneficiado y creo que es la mejor noticia que hemos recibido en este año", ha destacado al respecto la regidora, quien, no obstante, también ha aludido al "mayor sinsabor" de este 2025, las obras del AVE en Palencia al margen de los estudios informativos y de la sentencia judicial que da la razón a vecinos y Ayuntamiento.

"Tenemos la sensación de que se escucha poco en Madrid", ha lamentado antes de explicar que en la última reunión con el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, les dijo, cara a cara: "Me conformo con que no hagáis nada en Palencia ".

La alcaldesa se refería a dejar la vía tal y como estaba hasta ese momento, de manera que la ciudad quedase fuera de "los efectos colaterales de la alta velocidad a Cantabria".

"Soy una defensora de la alta velocidad y de esta línea también, pero respetando nuestros estudios informativos y nuestro derecho como ciudad a que se cumpla lo que está aprobado", ha detallado al respecto, para insistir en que nunca ha apretado políticamente en plazos para un soterramiento porque considera que "son obras que hay que pensar mucho debido al esfuerzo presupuestario de muchas administraciones implicadas".

No obstante, ha continuado, las "amenazas" a la ciudad con poner unas pantallas acústicas, "que en algunos puntos van a tener hasta siete metros y contravienen los estudios informativos", han "metido prisa". "Porque hemos pasado de una integración total con un soterramiento del ferrocarril de cerca de 2,7 kilómetros a no integrar y elevar el impacto visual y la barrera física", ha criticado.

"Ha sido el mayor sinsabor de este año y me apena que haya sido con un Ministerio del Gobierno de España, pero seguiremos defendiendo los intereses de la ciudad en los juzgados, con realismo y con sensatez, pero ahora lo que urge es que no pongan las pantallas", ha añadido al respecto.

En este sentido, ha indicado que mientras el Ayuntamiento trabaja por dotar de infraestructuras dignas al otro lado de las vías, se va a ahondar en una barrera física que conlleva un refuerzo de esa división en la ciudad con esas barreras que "perjudican en impacto visual y en la barrera sociológica". Al hilo de esta reflexión, Andrés ha enfatizado el hito que ha supuesto el acondicionamiento del edificio de La Alcoholera como primera sala de estudio al otro lado de las vías.

Esto se enmarca en su proyecto de convertir Palencia en un nuevo proyecto de ciudad, lo que recoge en su propuesta de Presupuestos y pasa por "modernizar y transformar espacios en barrios que habían quedado totalmente obsoletos", como el Parque Azul y la zona de Virrey Velasco, que se va a inaugurar próximamente y espera que se convierta en el parque referente de toda la ciudad.

Entre las propuestas, destaca también una actualización en el mantenimiento "muy deficitario "de a lo largo de los últimos años de toda la ciudad para "dignificar" su imagen.

"Cuando llegamos al Ayuntamiento fuimos conscientes de que el espacio público estaba muy deteriorado, y sigue muy deteriorado. Llevamos dos años y medio y ese tiempo no se puede paliar un déficit de mantenimiento de más de diez años", ha asumido.