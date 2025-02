Andrés alerta de "tiempos difíciles" y apela a la unidad de la izquierda

PALENCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Vicente Andrés, ha hecho un llamamiento a la unidad de las fuerzas y las organizaciones sociales de izquierda porque "tiempos difíciles, vienen tiempos muy inciertos" y hay que combatir lo que ha definido como una "combinación letal" entre la ultraderecha, la desinformación y los "jueces ultras".

Así lo ha apuntado durante su intervención en la inauguraicón del XV COngreso del PSOE de Castilla y León, que se celebra en Palencia, y donde ha expuesto que se habla ya, en Estados Unidos, "de suspender la democracia, de derogar la democracia", porque Donald Trump, al que ha defindodo como "matón", considera "que eso es burocracia y que él es el elegido por el pueblo y nadie se puede oponer a lo que él quiere".

Y junto a él "su colega, el más rico del mundo", el Elon Musk, que con "sus tropas digitales y a base de mentiras y de bulos", tratan de cambiar la realidad de España "la realidad ciudadana, y dar un golpe de mano a los gobiernos europeos", como lo están intentando en Alemania, "potenciando a los nazis" o en el Reino Unido.

Por ellos, Andrés ha apuntado que vienen "tiempos difíciles" y suspone "una combinación letal" la formada por los ultras, la desinformación y los jueces ultraderechistas, y ha hecho un llamamiento a combatirlos porque en Castilla y León, según ha apuntado el líder de CCOO, se han "vivido cosas parecidas", y así ha nombrado al que fue presidente de la Junta, José María Aznar, que llegó a la Comunidad "de la mano de Miguel Ángel Rodríguez".

En este sentido, Vicente Andrés ha aseverado que ellos fueron "los que cogieron el poder y los medios de comunicación, y lo hicieron bien", porque llevan 38 años al frente del Gobierno regional, en referencia al PP, y según el máximo responsable de CCOO en la Comunidad "prácticamente dieron un golpe, cogieron el poder", y llevan "casi 40 años con el mismo bloque de votos", 700.000 votos para las fuerzas de derecha y 450.000 para la izquierda.

"Un bloque que se mantiene", según Andrés porque el PP "juega a no construir comunidad", ya que no quiere que haya un bloque crítico, y lo que busca es "que haya dispersión territorial", que cada uno se preocupe de los problemas de su municipio o provincia y, "que no haya un sentido crítico en la comunidad".

Durante su intervención, Vicente Andrés ha anunciado que el próximo día 15 de marzo se celebrará una gran manifestación para exigir una sanidad pública "en condiciones" y de de calidad por lo que ha pedido el apoyo de todos para salir a la calle ese día.

Por otro lado, Andrés ha reconocido el avance que se ha logrado en los siete años de gobierno del PSOE, de Pedro Sánchez, unos avances que para los trabajadores "han sido de un valor incalculable" al tiempo que se ha referido a la revolución que puede suponer avanzar en la reducción de la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales-

Andrés se ha referido a los avances para los trabajadores logrados en los últimos años, como reforma laboral que "ha transformado en parte el mercado laboral y se crea mucho más empleo estable", las dos reformas de las pensiones o "retener la gran crisis que provocó el Covid".

Igualmente, Vicente Andrés se ha referido a la importancia que tiene avanzar en la reducción de la jornada laboral, de 40 a 37, horas, y considera que se dan las condiciones económicas para ello "porque el país crece y las empresas tienen beneficios desconocidos".