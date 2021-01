Andrés (CCOO) asegura que las relaciones con CEOE CyL son "inexistentes" y pide que sea más proactiva

Desvela que ha "fracasado" una negociación de dos meses para un acuerdo que estaba previsto anunciarse el 4 de diciembre

El secretario general de CCOO en la Comunidad, Vicente Andrés, ha asegurado que las relaciones bilaterales con CEOE Castilla y León son "inexistentes" y hay "muy serias diferencias" salvo en el Diálogo Social, por lo que ha pedido a la patronal que cambien su "rol" y sea "más proactiva".

Andrés, en declaraciones a Europa Press, ha advertido de que la Comunidad se enfrenta a "nuevos desafíos y oportunidades" y CEOE CyL debe "revisar su papel" y "liderar" el dinamismo económico.

"Tiene que salir de ser la resistencia en los convenios colectivos y pedir ayudas de forma permanente a ser parte proactiva, parte de la solución. Y tiene que cambiar su rol, y es ahora, si no lo hace ahora en una ola que puede traer un cambio muy positivo para Castilla y León, si ellos no contribuyen, creo que perderán el paso", ha añadido Vicente Andrés, quien ha advertido de que ahora "salen organizaciones empresariales por muchos sitios".

A juicio del líder de CCOO en Castilla y León, en CEOE CyL "no se representan a sí mismos, representan al capital" y cree que, al igual que a los sindicatos la Constitución les obliga a mirar por el interés general, la patronal también está obligada, "como parte importante de la economía", a "arrimar el hombro" y ser "corresponsable" y no sólo "hacer caja", aunque también lo tenga que hacer para tener beneficios y generar empleo.

"Pero tienen un papel sociopolítico que deben de cumplir, por lo tanto un papel más proactivo", ha insistido el secretario general de CCOO en Castilla y León.

Vicente Andrés ha apuntado las "muy serias diferencias" con la patronal, con la que "lo único" que les une es "la defensa del Diálogo Social" y, salvo el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), en lo que están de acuerdo, en lo demás "la falta de acuerdo es absoluta".

"No avanzamos en nada", ha asegurado el dirigente de CCOO, quien ha desvelado que incluso en estos días ha habido un "fracaso" que no ha salido a la luz pública de un proceso de negociación que han tenido en octubre y noviembre y que ha "desembocado en desacuerdo".

En concreto, Vicente Andrés ha explicado que se propuso a la patronal un acuerdo para relanzar la negociación colectiva, "que está parada" y no sólo recoge los salarios, sino que se pretendía hablar de teletrabajo o planes de igualdad y serviría para trasladar a las provincias que se aborden temas que emanan de legislación nacional para hacerlo en Castilla y León, "pero no ha sido posible el acuerdo", ha lamentado.

También se habló de un acuerdo de prevención de riesgos donde se abordara el tema de los visitadores que se tienen financiados por la Junta, de cómo ir a las empresas en un acuerdo interprofesional y abordar la problemática del COVID "porque los accidentes laborales, a pesar del confinamiento, han subido de forma importante".

Así, ha explicado que tampoco se ha podido, ha sido "imposible" y sólo se ha logrado una declaración de que "ser buenos, no matar a los niños y que haya paz en el mundo", pero eso no es lo que se necesita, que es un acuerdo, un "instrumento legal".

Vicente Andrés ha asegurado que estaba previsto que el día 4 de diciembre se anunciara el acuerdo y "se cayó", al igual que el pasado año con otro que se planteó en torno a la formación para aprovechar la bonificada, dado que está ideada sólo para grandes empresas y las pequeñas no tienen recursos.

Por ello, plantearon un gran acuerdo con las cámaras, la patronal, Empresa Familiar y los sindicatos para montar un operativo para la adhesión de las empresas más pequeñas y hacer proyectos globales para dar formación a todos porque "se perdían los recursos" y no se pudo.

"Estamos a la desesperada, en esa parte mal", ha añadido Vicente Andrés, quien ha insistido en pedir a la patronal que se reformule su forma de entender su compromiso con la sociedad porque una parte de la culpa de que los jóvenes se marchen, aunque no toda, es también por los salarios, que son más bajos que en otras comunidades autónomas e invita a que fueran "un poquito decentes".

El líder de CCOO en la Comunidad ha asegurado que están "muy decepcionados" con la función de la confederación empresarial en la sociedad, primero en las relaciones laborales porque "no hay acuerdos de nada", en salarios Castilla y León es la cuarta "por la cola", la que menos sube.

"Entienden que la competitividad se hace con la precariedad y salarios bajos y no somos capaces de hacerles ver que eso solo trae problemas porque se van de Castilla y León porque se gana más en cualquier sitio y no hay manera", ha agregado.

"Luego no arriesgan, no se comprometen con inversiones, sólo reclaman dinero público", ha aseverado Andrés, quien sí ha resaltado que están "juntos" en defensa del Diálogo Social, pero también ha advertido que "tiran con pólvora del rey" porque es "negociar cosas de otros, no de las propias".

"En lo demás hay un real divorcio y falta de entendimiento, creo que de los peores de España. En Diálogo Social somos la vanguardia y en diálogo bilateral somos la retaguardia, estamos a la cola", ha agregado.