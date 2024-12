Andrés (CCOO): "Tengo margen para otro mandato y proyectos... pero hay que valorar el ciclo de la vida"

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, considera que todavía "no es hora" de hablar de si se presentará o no a la reelección en el próximo congreso que se celebrará en mayo de 2025 y, aunque asegura que tiene "margen para otro mandato" y "proyectos", también tiene que valorar "el ciclo de la vida".

"Amo el sindicalismo, me encanta el sindicalismo sociopolítico, no solo el sindicalismo de defender los intereses de los trabajadores. Tengo la región en la cabeza, al sindicato le conozco bien y no estoy cansado. Pero es una cuestión también de valorar el ciclo de la vida. Tengo 61 años y una trayectoria de muchos años en la organización... pero de momento, no toca pensar en eso", ha reflexionado en declaraciones a Europa Press.

El líder sindical ha advertido que, antes de nada, se tienen que llevar a cabo todo los procesos en "comarcas, provincias y federaciones", algo que no sucederá hasta el "29 o 30 de marzo", por lo que todavía queda "mucho tiempo" para la toma de decisión. "Tengo muchos proyectos, pero ya veremos", ha zanjado.

Aunque cogió las riendas del sindicato en 2017, conocía "perfectamente" la organización ya que comenzó a ejercer puestos de "responsabilidad con 14 años". "Lo cogí con muchas ganas y todavía estoy con ganas. Me gusta mucho y tengo proyectos", ha continuado para recordar que CCOO ha ganado peso tanto en afiliación, con 6.000 nuevas altas desde que está al frente de la organización como en delegados, con 6.500, casi 700 en los últimos cuatro años y representación en 500 empresas más. "El sindicalismo va avanzando en representatividad y en afiliación", ha apostillado para responsabilizar de ese "mérito" a toda la organización.

Andrés considera que ha dado a CCOO todo lo que sabía, "su experiencia" a pesar de cruzarse con un "Gobierno de componente radical de extrema derecha" que, a su juicio, "cambió el guión" al sindicalismo español. "No estaba previsto y le hemos hecho frente siendo ofensivos. No nos hemos defendido, hemos ido contra ellos", ha admitido.

No obstante, sí que ha recordado que la llegada de Vox al Gobierno regional le obligó a tomar la decisión "más difícil" de su trayectoria y ponerse "la gorra azul". "Nos quitaron un dinero que era nuestro y tuvimos que hacer un ERE, despedir a mucha gente... lo tuvimos que hacer y fue muy duro. Ponerse la gorra azul, en vez de la roja, y cuidar el futuro de la organización. Fue una de las decisiones más trascendentes que he tenido que tomar y más cuando Vox nos puso dinero encima de la mesa, un regalo envenenado para tenernos tranquilos, para ponernos de rodillas. Y lo rechazamos y hubo unanimidad en ese momento", ha recordado.

Una unidad de la que hace gala Vicente Andrés que ha considerado que la "estabilidad" es una característica de su organización. "Siempre ha habido estabilidad, nunca ha habido dos candidaturas, los congresos siempre han sido pacíficos en ese sentido. Creo que se ha podido mantener esto también durante mi mandato", ha subrayado.

INTENSIDAD EN LA CALLE

Además, ha apelado a los incrementos en afiliación y representatividad para incidir en que el movimiento sindical está "muy vivo" y tiene "fuerza" pese a que pueda haber la sensación de que la respuesta social haya podido resentirse en los últimos años.

Frente a ese argumento, el líder de CCOO recuerda que, en los últimos años, se han llevado a cabo muchas movilizaciones. Entre ellas la de febrero de este año con el lema 'Respeto'. "Fue muy importante, pese a que intentó ser acallado y tergiversado por la Delegación y algunos medios de comunicación y por el oportunismo de los agricultores", ha argumentado.

"No estamos perdiendo intensidad en la calle", ha subrayado para insistir en que el "nivel de respuesta" siempre ha sido "bueno", al tiempo que ha advertido de que seguirán saliendo en el futuro porque hay que "defender la Sanidad, la Educación y los Servicios Públicos".