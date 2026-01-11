Ángel Ceña, elegido cabeza de lista de Soria ¡YA! a las elecciones autonómicas

Ángel Ceña vota en las primarias celebradas este domingo en Soria ¡YA!. - SORIA ¡YA!

SORIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La militancia de Soria ¡YA! ha elegido con el 89 por ciento de los votos a Ángel Ceña como cabeza de lista de la formación para las elecciones autonómicas de marzo de 2026.

En el proceso de primarias, Ceña ha obtenido el 89 por ciento de los votos frente al seis por ciento conseguido por Jesús Ángel Alonso, con una participación del 67 por ciento del censo de afiliados.

El cinco por ciento de los votos ha sido en blanco, según ha informado el presidente de la formación, Juan Antonio Palomar, tras cerrar las primarias en la tarde de este domingo, 11 de enero.

Palomar ha destacado la elevada participación registrada, reflejo del interés suscitado por el proceso y de la implicación de la militancia en una decisión "clave" para el futuro de la organización.

Asimismo, ha incidido en la "normalidad, limpieza y discreción con la que se han desarrollado las primarias", un procedimiento "plenamente democrático que diferencia a Soria ¡YA! de los partidos políticos convencionales".

Por su parte, Ceña ha agradecido la participación y el respaldo recibido y ha señalado que este apoyo supone "un compromiso reforzado para seguir trabajando por Soria y para Soria" ya que el partido "está con fuerza e ilusión".

"El resultado de las primarias es también un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años, tanto en el ámbito interno como en las Cortes de Castilla y León, donde la acción de Soria ¡YA! ha permitido situar a la provincia en el centro del debate político autonómico", ha repasado.

"Hace cuatro años hicieron realidad mi sueño de poder trabajar por algo que me ilusiona que es defender Soria y uno de los foros donde puede hacerse es en las Cortes, y ahí hemos estado", ha manifestado.

Igualmente, Ceña ha dado las gracias a Jesús Ángel Alonso y ha destacado su actitud "constructiva y su contribución a la ejemplaridad del proceso".

En este contexto, desde la organización se ha recalcado que su colaboración ha sido y seguirá siendo fundamental de cara a las elecciones autonómicas de 2026.

PROCESO

El siguiente paso para Soria ¡YA! será la aprobación de la lista electoral completa, que se llevará a cabo de manera democrática en la Asamblea Plenaria de la organización, tal y como establecen sus estatutos.

La formación afronta ahora el proceso electoral con la responsabilidad de haber sido la fuerza más votada en la provincia en las elecciones autonómicas de 2022 y "con la determinación de seguir defendiendo los intereses de Soria frente a décadas de abandono institucional", como ha recalcado Ceña.

Tras cuatro años de trabajo en las Cortes, Soria ¡YA!, el cabeza de lista ha incidido en la "necesidad de contar con una voz propia y decisiva para que la Junta de Castilla y León deje de dar la espalda a la provincia y empiece a corregir un desequilibrio histórico".