Ángel Ceña y Jesús Ángel Alonso se disputarán encabezar de lista de Soria ¡Ya! en las primarias del 11 de enero

Presentación de los candidatos de Soria ¡Ya! al proceso de primarias que tendrá lugar el 11 de enero - SORIA ¡YA!

SORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Soria ¡Ya! y portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, y el afiliado Jesús Ángel Alonso se han postulado para encabezar la lista de Soria ¡Ya! a las próximas elecciones, puesto que se dirimirá en las primarias que se celebrarán el domingo 11 de enero en un proceso en el que podrán participar 113 afiliados --tienen que estar al corriente de pago de su cuota y haber acreditado al menos un año de antigüedad--.

La coordinadora Ejecutiva de la formación ratificó en la noche de este lunes que tanto Ángel Ceña como Jesús Ángel Alonso cumplen los requisitos establecidos para concurrir a este proceso interno y cuentan con los avales necesarios.

El proceso de elección del cabeza de lista de Soria ¡Ya! combinará el voto presencial, que se celebrará el domingo 11 en la sede de la formación soriana, y el voto por correo certificado que se podrán recibir hasta el viernes 9 de enero. La confección definitiva de la lista corresponderá a la Asamblea Plenaria de la formación, en un proceso interno que concluirá en enero.

El presidente de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar, ha agradecido a Ángel Ceña y a Jesús Ángel Alonso la responsabilidad de ofrecerse a encabezar la lista con la que la plataforma quiere repetir los resultados de 13 de febrero de 2022 cuando los sorianos consiguieron tres de los cinco procuradores en liza por la provincia soriana.

Ceña ha destacado su compromiso con Soria y ha explicado que su decisión de presentarse a encabezar la lista responde a una motivación común que es "aportar al futuro de Soria desde las Cortes de Castilla y León". "Mi compromiso es con Soria y con un proyecto colectivo que ha demostrado que se puede defender esta provincia con rigor, independencia y resultados", ha señalado Ceña que ha aclarado que este proceso de primarias que no es "ninguna competición" con su compañero.

Ángel Ceña ha destacado que la presencia de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León ha sido importante estos años, aunque ha reconocido que "todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar un futuro digno a Soria".

Respecto a las encuestas, el portavoz de Soria ¡Ya! ha asegurado que la formación soriana saldrá a ganar "como en 2022" desde el convencimiento, además, de que "ni PP, ni PSOE ni Vox miran más allá que sus intereses partidistas" de modo que "el único que lo hace es Soria ¡Ya!.

Por su parte, Jesús Ángel Alonso ha coincidido en que comparten la misma preocupación por Soria y la convicción de que Soria ¡Ya! es "la herramienta útil para que la provincia tenga voz propia en Castilla y León". Alonso lleva en la plataforma desde 2007 y ha considerado que este es el momento de dar un paso adelante en el compromiso con la provincia.

El candidato ha destacado el trabajo de la formación durante estos cuatro años luchando por Soria, con la labor de recoger y llevar las inquietudes de los sorianos al gobierno autonómico. Ceña y Alonso han invitado a los afiliados a participar de forma activa en la elección y han destacado que su implicación es una las fortalezas de Soria ¡Ya! y una garantía de democracia interna, por lo que han animado a participar, debatir y votar en este proceso.

CANDIDATOS

Ceña entró a formar parte de Soria ¡Ya! en 2019 tras participar en la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada en Madrid. Licenciado en Derecho e Historia, es funcionario de la Junta desde 1992 y ha desempeñado diferentes funciones en la Administración autonómica.

Por su parte, Alonso forma parte de Soria ¡Ya! desde 2007 y es uno de los miembros más veteranos de la plataforma. Dentro de la organización política, es presidente de la Comisión de Respeto y Garantías. Alonso es un emprendedor soriano conocido por ser el creador del portal web Valonsadero.com y propietario de una agencia de diseño y marketing establecida en Soria capital. Además, es uno de los impulsores de la Asociación de Diseñadores de Soria.