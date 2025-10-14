Ángel Víctor Torres traslada a UPL que comprende "el legítimo derecho" de conformar la Región Leonesa

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado este martes a Unión del Pueblo Leonés (UPL) su "comprensión" por el "legítimo derecho" de conformar la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa.

Así lo ha indicado la formación leonesísta a través de un comunicado después del encuentro mantenido en la sede en Madrid del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, ha encabezado la reunión mantenida en la que han estado también presentes el vicesecretario, Luis Mariano Santos, y el presidente de la formación leonesista, Carlos Javier Salgado.

Además del ya mencionado Torres, también han participado en el encuentro el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la directora del Gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial, Sonia Rodrigo, y el diputado nacional del PSOE en León, Javier Alfonso.

Gallegó ha recorado que es una "reivindicación" de la formación y de la "propia ciudadanía leonesa" y por este motivo se ha producido el encuentro desarrollado con Torres.

En este sentido, ha explicado que se le han trasladado las demandas de UPL y el necesario cambio del marco territorial después de que "más de 70 ayuntamientos de las provincias de León, Zamora y Salamanca, además de la Diputación de León, hayan aprobado la moción por la autonomía por la Región Leonesa".

De este modo, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés ha indicado que les "ampara la Constitución Española", ante lo cual el Ministro Torres se ha mostrado "abierto a conocer las demandas y las cuestiones que desde UPL se pudieran plantear en torno a estos cambios y a la petición de la ciudadanía de las provincias de León, Zamora y Salamanca".

"Al final, nuestras reivindicaciones económicas, sociales y territoriales para constituirnos como autonomía propia están amparados perfectamente", ha sentenciado Alicia Gallego.