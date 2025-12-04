Anguita (VTLP) duda de la propuesta de diálogo de Carnero ya que hasta ahora "no ha sido honesto" en la SVAV

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento de la ciudad, Rocío Anguita, ha mostrado sus dudas sobre la propuesta de diálogo que ha planteado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, sobre la Sociedad Alta Velocidad (SVAV), y ha considerado que la actitud del regidor no ha sido "honesta" en este órgano desde que es alcalde de la capital.

Anguita ha atendido a los medios de comunicación pocos minutos después de concluir la rueda de prensa que ha ofrecido el alcalde sobre la reunión de la Mesa del Soterramiento, en la que ha insistido en reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un diálogo "sincero" y "no condicionado" sobre la SVAV, ya que considera que queda "mucho trabajo" por hacer pese a que los organismos ministeriales hayan anunciado su intención de disolverla.

"Claro que queremos diálogo, pero es que él no ha sido honesto en este diálogo en estos dos años y medio, porque ha estado sentado en la mesa para hacer otra cosa", ha advertido la concejal de VTLP, que ha considerado que si el convenio firmado en 2017 y que se encontró Carnero a su llegada al Ayuntamiento contempla la integración en superficie pero él quiere hacer el soterramiento, "no hay ningún problema, pero tiene sus instrumentos y hay que hacerlo de una determinada manera", en referencia a la resolución del convenio.

A juicio de VTLP, el alcalde "ahora" se da cuenta de "cuál es la gravedad de la situación y dónde estamos en este momento", porque "si paralizas los compromisos de una sociedad que tiene un objetivo y que tiene unas obras programadas, pues hay que disolver".

Así, considera que se puede dialogar, pero ha recordado al alcalde que el diálogo debe ser "un toma y daca" en el que "todo el mundo cede para seguir progresando en el acuerdo". Sin embargo, critica que el equipo de Gobierno municipal "no ha cedido un milímetro" en "todas las obras que había sobre la mesa" y así ha mencionado los pasos de Ariza, Pelícano y Unión o la actuación en la calle Salud.

También ha afeado que Carnero mantenga su posición a favor del soterramiento sin haber presentado un proyecto "alternativo" sobre la mesa, "que diga cómo es ese proyecto, cuánto tiempo, cuánto nos va a costar, quién lo va a pagar...".

"Ahora estamos atrapados, porque si disolvemos, yo creo que el equipo de gobierno y el alcalde carnero se está dando cuenta de la gravedad de la situación, que no va a haber obras de integración", ha advertido Anguita, que ha sumado a ello "hay muchos millones en juego" que "ya venían de una deuda 400 millones que por la cual casi va a la cárcel el anterior alcalde del PP León de la Riva".

Cabe apuntar que el exregidor quedó absuelto de sendos delitos de prevaricación y falsedad documental que se le imputaron por la firma de cartas de Conformidad con el préstamo originario de la SVAV.

A juicio de Anguita "la idea del soterramiento" ya se "llevó por delante" a León de la Riva y "ahora al alcalde Carnero que no tiene nada encima de la mesa, se lo va a llevar por delante" y "va a dejar la ciudad paralizada y atrapada".