ANPBA formaliza el recurso contra la declaración del Toro de Jubilo de Medinaceli (Soria) como BIC

Archivo - Imagen del Toro Jubilo del año 2015 - EUROPA PRESS - Archivo

SORIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha impugnado formalmente el acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el espectáculo del 'Toro de Jubilo' de Medinaceli (Soria).

La organización animalista ha solicitado la nulidad de dicha declaración y la revocación de su inscripción como bien de carácter inmaterial, argumentando el sufrimiento físico y psíquico que padece el animal durante el festejo.

En su recurso de reposición, la asociación ha esgrimido la Ley 17/2021, que modificó el Código Civil en materia de protección animal, para señalar que todas las normativas, incluidas las de patrimonio cultural, deben aplicarse atendiendo obligatoriamente al principio del bienestar animal. Asimismo, la entidad ha recordado que tanto los expertos veterinarios como el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid coinciden en que embolar toros con fuego somete a los animales a padecimientos psíquicos y terror.

La organización, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha afeado a la administración autonómica que haya calificado de bien cultural un espectáculo que causa una enorme denuncia social y alarma moral. De igual modo, ANPBA ha criticado que la Junta de Castilla y León haya aprobado la declaración de protección cuando las bases reguladoras del festejo se encuentran actualmente bajo resolución judicial al estar 'sub judice'.

El recurso administrativo se ha interpuesto ante el nuevo consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, José A. Díaz Pico. Con esta iniciativa, el colectivo ha manifestado su confianza en que el actual responsable de la Consejería muestre una mayor sensibilidad política hacia el bienestar de los animales en comparación con la gestión del anterior consejero, Gonzalo Santonja.

Finalmente, la asociación ha vuelto a proponer de manera formal el "reciclado" del evento de Medinaceli (Soria) mediante el uso de un armazón pirotécnico con forma de toro en lugar de utilizar a un animal real, una alternativa que ya se implementa en otros municipios españoles. El festejo ahora impugnado fue declarado BIC por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de junio, con su posterior publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial del Estado.