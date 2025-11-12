Anpba pide al subdelegado de Soria control exahustivo del Toro Jubilo para evitar la Dermatosis Nodular Contagiosa

SORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) ha presentado un escrito en la vía administrativa dirigido al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, para que extreme todos los controles preventivos con respecto al morlaco y el cabestro protagonistas el próximo sábado, 15 de noviembre, en Medinaceli del festejo denominado 'Toro de Jubilo', al afectarles a ambos las prevenciones establecidas en la Resolución de la Junta frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Castilla y León.

En su misiva, el colectivo ha solicitado al subdelegado que, en caso de llevarse a cabo el espectáculo, se realice un control oficial exhaustivo, entre otros, tanto la trazabilidad del toro que será utilizado en el espectáculo como la de su cabestro acompañante, desde la salida de la ganadería de origen hasta su llegada a Medinaceli, así como la presencia de veterinarios que certifiquen el estado de los animales, tanto antes de comenzar el espectáculo taurino como a la terminación del mismo, su devolución a chiqueros, y hasta su devolución y llegada a la ganadería de origen.

Además, Anpba condena rotundamente el trato que recibe el animal conocido como 'Toro de Jubilo', "víctima de un perjuicio incalculable para su integridad, física y psíquica, ya que le atan una gruesa soga a ambos cuernos y una decena de hombres tiran del animal con todas sus fuerzas, empujándolo, forcejeando con él y tirándole del rabo hasta inmovilizarle la cabeza en un mueco por cuyo agujero introducen la soga y le colocan un artilugio terminado en inmensas bolas empapadas de un material altamente inflamable a las que prenden fuego, que martiriza horriblemente al animal que muge, desesperado y aterrorizado, por el fuego que arde sobre su cabeza".

En cuanto al sufrimiento que experimentan los toros embolados con antorchas de fuego, Anpba se remite a lo que determinó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en su sentencia de 12/05/2000, en la que establece que es "un maltrato anímico el hecho de poner en las astas del toro, que es precisamente su arma de defensa, unas bolas y prenderles fuego", precisando el tribunal que se trata tanto de "maltratos físicos" como "anímicos".

Anpba solicita el "reciclado" del 'Toro de Fuego' de Medinaceli, "acorde con la sensibilidad social actual, en el que, respetándose la simbología de la tradición, no se utilice a un animal de carne y hueso, sino un armazón con forma de toro pirotécnico que despide chorros de fuego, como se realiza en un inacabable listado de municipios españoles.