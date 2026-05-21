Antonio Gamoneda: "No existe el verso libre, porque entonces no existiría la poesía"

El poeta Antonio Gamoneda en la presentación del CD 'Libro del frío' en el Palacio del Conde Luna de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El poeta y Premio Cervantes Antonio Gamoneda ha reivindicado este jueves la "unicidad" de los componentes de la poesía y de la música y ha sostenido que son "la misma sustancia", para añadir que "no existe el verso libre, porque entonces no existiría la poesía".

"Los que son poesía de verdad son poemas rítmicos necesariamente", ha recalcado y ha señalado que los poetas que creen que hacen verso libre es "mentira" que hagan poesía. Para el autor la poesía es "cambio de música".

Antonio Gamoneda se ha pronunciado de este modo en la presentación del CD 'Libro del frío' de la Asociación Amigos del Órgano Catedral de León, una obra en la que colaboran el autor y el compositor y académico José María Sánchez-Verdú y que pone cierre a los 42 años de trayectoria de la Asociación.

El acto, además de la participación de ambos autores, ha contado con la presencia de a Samuel Rubio, figura central en la gestión de la Asociación y de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado.

Durante su intervención, Gamoneda ha recordado al poeta Thomas Stearns Eliot, que sostenía que la sensibilidad y la inteligibilidad formaban una "prodigiosa fusión" y "se modifican entre sí".

Al mismo tiempo, ha apuntado que la poesía existía antes de existir la escritura implicada en componentes musicales a modo de percusión y se ha remontado 70 años atrás, cuando realizó su primer viaje a París con unos 25 años y asistió a un espectáculo de un bereber que cantó y bailó sus poemas: "No he asistido desde entonces para acá a una comunicación tan intensa y bella como la que me propuso aquel muchacho porque desde un primitivismo inteligente reunió todos los elementos que pueden darse en esa sustancia única" (de poesía y música), ha concluido.