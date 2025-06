Antonio Pelayo recibe el premio Vicente Ballester de Onda Cero Valladolid en una gala con emotivo homenaje a Jesús Anta

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sobre el escenario del Teatro Calderón de la capital del Pisuerga, el periodista y sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo ha recibido este viernes el 'Premio de Honor Vicente Ballester', que lleva el nombre del que, durante muchos años, fue la voz de Onda Cero Valladolid. "Los de Valladolid tenemos algo especial; hay un vallisoletanismo que es real, no es ficción", ha expresado.

En su intervención, el que también fuera corresponsal de Antena 3 Televisión en Roma, ha agradecido a su tierra, de la que siempre hace gala. Precisamente, Onda Cero ha escogido a Pelayo, de 81 años, porque lleva el nombre de Valladolid a "todos los rincones del mundo" y porque a lo largo de su carrera profesional "no ha olvidado sus raíces vallisoletanas", según se ha puesto de manifiesto durante la gala.

"El que sea un premio vallisoletano me satisface extraordinariamente. La tierra es la tierra y la raíz es la raíz: yo me siento muy vallisoletano. Tenemos algo especial los de Valladolid; hay un vallisoletanismo que es real, no es ficción", ha subrayado.

A este respecto, Pelayo ha remarcado que Valladolid es una ciudad con "muchos atractivos" gastronómicos, turísticos y de entretenimiento, como la plaza Mayor que "está llena de vida", y es una capital que "no para de crecer".

Un crecimiento que, como ha incidido, durante su niñez y adolescencia fue "desigual por la especulación y las ansias de poder", si bien ha señalado que cada vez que vuelve a su ciudad pasea por la calle Núñez de Arce: "Allí pasé mi infancia y recuerdo muchos momentos felices jugando a las chapas".

A sus 81 años, su dilatada trayectoria le ha llevado a cubrir seis cónclaves diferentes. Cada uno, con sus particularidades, como el propio Pelayo ha explicado, aunque este último ha tenido "esa nota de dramatismo que no han tenido otros".

De hecho, ha explicado que cada cónclave se hace en un contexto político y mundial "muy diferente" y éste se ha desarrollado en una de las circunstancias "más dramáticas de la historia", lo cual ha influido a los cardenales, que "sabían que había mucha gente pendiente".

HOMENAJE A JESÚS ANTA

La gala ha comenzado con un emotivo homenaje al escritor, estudioso y divulgador de la ciudad, Jesús Anta, fallecido el pasado mes de enero, y quien durante años cada martes en la sección 'Velay' --dentro del magazine local 'Más de Uno Valladolid'-- recordaba la historia, las curiosidades, los rincones y los personajes de Valladolid.

Durante el homenaje se ha entregado a la familia de Anta, a su mujer Isabel Sancho, una ilustración diseñada y realizada por el humorista gráfico de ABC, José María Nieto, en la que aparece dibujado el propio Anta sonriendo, sentado en un arco del antiguo muro del Prado de la Magdalena que pasaba sobre un ramal de la Esgueva.

Y es que, como ha explicado el propio Nieto, "en sus inquietudes como estudioso de Valladolid (los pozos de nieve, las fuentes, los lavaderos, los puentes) siempre estaban presentes los cursos del agua".

El dibujo a plumilla destaca además la relación de Jesús Anta con La Esgueva, 'la ilustre vecina de Valladolid' como siempre decía. Un río que fue además el eje de su actividad como impulsor del movimiento vecinal, como se ha recordado durante la gala.

NUEVE CATEGORÍAS PREMIADAS

En este marco, el Grupo Helios ha sido reconocido como Mejor Empresa en los Premios de Onda Cero Valladolid, un galardón en el que el jurado ha destacado su apuesta por la provincia donde ha mantenido su producción generando empleo y riqueza local.

Por su parte, el doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y Especialista de referencia en Cardiología Infantil, Fernando Centeno, ha recibido el premio en la categoría de Salud por su vocación de servicio y su excelente trayectoria centrada en la salud de los más pequeños con destacados logros e hitos a lo largo de su carrera.

En concreto, el jurado ha destacado que Centeno pusiera en marcha, en 2015, el banco regional de leche materna de Castilla y León y la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos de nuestra Comunidad.

Los premios han puesto también el foco en la Ciencia e Innovación, categoría en la que se premió a Tomás Vega, doctor por la Universidad de Valladolid y coordinador técnico de la Red Centinela de Castilla y León.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha tomado como referencia el Método de las Epidemias Móviles que permite conocer, a través del análisis y procesamiento de datos, el inicio de las epidemias causadas por la gripe u otros virus respiratorios, así como su incidencia y su intensidad.

Los premios de Onda Cero Valladolid han reconocido en la categoría Compromiso Social a toda la sociedad vallisoletana "en general" por su respuesta ante los efectos causados por la DANA, principalmente en la Comunidad Valenciana.

El jurado ha personificado este premio en tres de estos vallisoletanos que se trasladaron a Valencia en esos primeros días y en los siguientes: José Gaitán y Asociados, constructor vallisoletano que dejó la obra durante esos días para ayudar en Catarroja; Jacob García, un mecánico de Cigales que se desplazó a la zona afectada y donó bicicletas restauradas por él mismo; y Carmen Yagüe, quien viajó hasta Valencia en más de tres ocasiones para ayudar en labores de limpieza, reparto de productos e incluso de juguetes.

Por su parte, el joven vallisoletano Mario Martín Gilsanz, de 28 años, ha sido distinguido con el premio Onda Cero Valladolid en la categoría 'Jóvenes Valores'. Martín Gilsanz es el vicario parroquial más joven de la provincia, atendiendo las parroquias de 17 pueblos.

El jurado destacó su compromiso, en especial con el medio rural, a cuyos ciudadanos dedica su tiempo, escuchando, acompañando en momentos de dificultad y, sobre todo, en muchos casos de soledad.

El premio Sostenibilidad y Medio Ambiente lo recibió la Escuela Municipal de Jardinería, Medio Ambiente y Renaturalización Urbana, que nace fruto del proyecto Germina'VA'.

Una iniciativa premiada por apostar por la formación en materia de la sostenibilidad y por explorar las posibilidades que ofrece el medio ambiente desde el punto de vista de la empleabilidad.

En la categoría de Cultura, el premio recayó en el Padre Blas Sierra, director desde 1978 del Museo Oriental de Valladolid -la más completa colección asiática en España- y experto en arte y etnología de China, Japón y Filipinas.

El jurado destacó que ha sabido acercar Oriente a Occidente: "Por preservar y sacar adelante un proyecto museístico a lo largo de los años y por su labor divulgativa entre los más jóvenes".

Por su parte, la Semana Santa vallisoletana fue reconocida en la categoría de Turismo, por ser el principal acontecimiento cultural, religioso y de atracción turística de la ciudad.