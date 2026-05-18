La antorcha de la III Olimpiada Escolar de Segovia recorre 16 colegios antes de encender el pebetero en la Plaza Mayor

Un alumno del Carlos del Lecea porta la antorcha olímpica con los padrinos de la Olimpiada, Celia Mesonero y Javi Guerra. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza Mayor de Segovia ha acogido el encendido del pebetero de la III Olimpiada Escolar tras un recorrido de la antorcha por la ciudad tras la visita realizada a los 16 colegios que participan en este evento deportivo y educativo.

La Olimpiada Escolar del 2026 reunirá a más de mil alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria entre este martes y el miércoles en la Ciudad Deportiva de la Albuera. Este año, los alumnos del colegio Carlos de Lecea han sido quienes han prendido la llama, acompañados por los padrinos de esta edición, los deportistas Javi Guerra y Celia Mesonero.

La antorcha olímpica escolar ha iniciado su recorrido pasadas las 09.00 horas desde el colegio Nuestra Señora de la Esperanza y ha ido atravesando de forma sucesiva los 16 centros educativos de la capital: el CEIP Martín Chico, el colegio Claret, el CEIP El Peñascal, el colegio Eresma, la Cooperativa Alcázar, Elena Fortún, los colegios Nueva Segovia y San José, el Carlos de Lecea, el colegio Villalpando, el Diego de Colmenares, el CEIP Santa Eulalia, el colegio Maristas, el Fray Juan de la Cruz y el Domingo de Soto.

Al término de ese recorrido, la plaza Mayor ha reunido a escolares de todos los centros participantes. Previamente al encendido del pebetero, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Jesús Garrido, y los padrinos Javi Guerra y Celia Mesonero han dirigido unas palabras a los asistentes. Los tres han apelado a los valores que el deporte representa: el trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia, la superación y el respeto, animando al alumnado a disfrutar de la experiencia y a servir de ejemplo para su entorno.

La Olimpiada Escolar se ha consolidado como una competición de valores deportivos y una experiencia de convivencia y aprendizaje, en la que los participantes trabajan en el compañerismo y la superación personal. El programa deportivo de las dos jornadas incluye pruebas individuales y colectivas en distintos espacios de la Ciudad Deportiva de la Albuera. Los escolares participarán en fútbol 7, baloncesto, atletismo, vóley playa, balonmano y pádel, además de diferentes deportes alternativos.

Las actividades se desarrollarán de forma simultánea en varios recintos: las pistas de atletismo, el campo de fútbol, el pabellón Frontón Segovia, las pistas de pádel del Centro Deportivo Carlos Melero y la pista de vóley playa.

Una de las características definitorias de esta Olimpiada es la ausencia de premios individuales: la organización ha subrayado en todas sus ediciones que en este evento prevalecen los valores colectivos frente a los resultados personales, por lo que se entregará un diploma a cada uno de los centros educativos participantes como reconocimiento al trabajo y a la participación del conjunto. Este enfoque sitúa a la convivencia y al aprendizaje compartido en el centro de la propuesta, por encima de la clasificación final.

La edición de este año es la tercera de un certamen que, desde su puesta en marcha, ha crecido en participación e implicación de la comunidad educativa segoviana. Con más de mil alumnos inscritos y la totalidad de los centros de la capital representados, la Olimpiada Escolar es ya parte del calendario deportivo de la ciudad como referente en la promoción de la actividad física entre los más jóvenes.