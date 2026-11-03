Anulada la lista de Podemos al Senado por León

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lista de Podemos al Senado por León no ha sido proclamada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al parecer, por un error en la documentación presentada por la formación política que ha provocado que la Junta Electoral Provincial haya anulado la candidatura, según publica el Heraldo de León.

La candidatura presentada por Podemos a la Cámara Alta contaba con Edith Peña Domínguez, Modesto Ramos y Ariana Alonso y en estos momentos la formación todavía no ha realizado declaraciones sobre los motivos que han propiciado la anulación de la candidatura o sobre la posibilidad de recurrir esta decisión.

De esta forma, la única candidatura de izquierdas a la Cámara Alta por León en las elecciones del 29 de noviembre será Senado de Progreso, conformada por Frente Amplio y el PSOE.